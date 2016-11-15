رئيس الوزراء التركي: على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين تركيا وأعدائها

أنقرة – رويترز – قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء، إن على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين تركيا وأعدائها مضيفا أنه يجب ألا تتوقع بروكسل من أنقرة تغيير قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وأدلى يلدريم بهذا التصريح في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسه وأذاعها التلفزيون على الهواء مباشرة. وتزامنت التصريحات مع زيارة رسمية بدأها وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم للبلاد.

وتوترت العلاقات بين تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وبروكسل بعد محاولة انقلاب في يوليو تموز.

ويشعر الزعماء الأوروبيون بالقلق من أن أنقرة ربما تستخدم محاولة الانقلاب كذريعة لشن حملة على المعارضة.

في الوقت نفسه غضبت أنقرة لأنها اعتبرت أنها لم تحصل أي ما يكفي من تضامن عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.