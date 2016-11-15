يلدريم: قوات المعارضة المدعومة من تركيا تقترب من منطقة الباب السورية

أنقرة- رويترز – قال بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي الثلاثاء، إن مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا يقتربون من مدينة الباب السورية وإنه سيجري تطهير المنطقة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية قريباً.

وأدلى يلدريم بتصريحه أمام أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسه في البرلمان في كلمة بثتها قناة (تي.أر.تي أخبار) على الهواء مباشرة.

وقال اثنان من قادة مقاتلي المعارضة الاثنين، إن مقاتلي المعارضة يعتزمون بدء هجوم لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الباب وهي معركة قد تثير قتالاً جديداً مع جماعات كردية تقاتل من أجل السيطرة أيضاً على المنطقة.