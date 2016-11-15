عسيري: دمرنا شحنة أسلحة للحوثيين في مدينة يريم جنوب اليمن

صنعا - د ب أ – أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن اللواء ركن أحمد عسيري الثلاثاء، أن غارات التحالف دمرت شحنة أسلحة للحوثيين بمدينة يريم بمحافظة إب.

وقال عسيري إن “الهجوم وقع صباح الإثنين واستهدف إمدادات للحوثيين والقوات المتحالفة معهم في محيط مدينة تعز″.

وأشار إلى أن هناك شبكة ضخمة لتهريب تلك الأسلحة تنتقل من مكان إلى آخر، “يحاولون التمويه كنا نتعقبهم وعندما توقفوا في منطقة الكتيبة 55 التابعة للحرس الجمهوري هاجمناهم، حيث لم يكن قرب تلك الشاحنات سوى المهربين والمتمردين الحوثيين”.

وأضاف :”من الممكن أن الشاحنات كانت تحمل الوقود إلى جانب الذخيرة والأسلحة”.

وقال شهود عيان إن غارتين جويتين استهدفتا في وقت مبكر الاثنين، شاحنتين تحملان قمحاً ومواد غذائية، إلى جانب شاحنتي وقود، قرب محطة “عدن” في مدخل مدينة يريم.

وذكرت مصادر طبية في مكتب الصحة الواقع في قبضة الحوثيين، أن الغارتين أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص وجرح ستة آخرين.

وعرضت قناة المسيرة التابعة للحوثيين صوراً لتلك الشاحنات، وأوضحت تلك الصور أن الشاحنات محملة بالقمح والمواد الغذائية إلى جانب الوقود.