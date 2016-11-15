مقرب من روسيا.. “راديف” رئيس بلغاريا الجدي

صوفيا- الأناضول – أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في بلغاريا، الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي.

وأسفرت النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة اليوم في مؤتمر صحافي، عن فوز مرشح الحزب الإشتراكي المعارض المقرب من روسيا، رومن راديف، بنسبة 59.37 بالمئة من إجمالي الأصوات.

وحصدت مرشحة حزب “مواطنون من أجل تنمية أوروبية” الحاكم، ورئيسة البرلمان، “تزيتزكا تزاتشيفا”، على نسبة 36.16 بالمئة من الأصوات.

وأشارت اللجنة الى أنه ولأول مرة على مدار 27 عاماً من الديمقراطية في بلغاريا، صوَت 4.4 بالمئة من المواطنين لخيار “لا أؤيد أياً من المرشحين”، بعد جعل السلطات التصويت في الانتخابات إلزامياً.

اللجنة لفتت أيضاً أن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت 50.3 بالمئة.

و”راديف”، الفائز بالانتخابات، هو قائد سابق للقوات الجوية ومؤيد لروسيا، ومناهض للهجرة.

ومنصب الرئاسة في بلغاريا هو منصب شرفي إلى حد كبير، بينما تتركز غالبية السلطات في يد رئيس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، قدم استقالة حكومته، الإثنين، إلى البرلمان، عقب خسارة مرشحة حزبه الحاكم، ” تزاتشيفا”، في الانتخابات، حيث ينتظر أن ينظر البرلمان لطلب الإستقالة الأربعاء.