النقض المصرية تخلي سبيل علاء وجمال مبارك في قضية قصور الرئاسة

القاهرة – د ب أ – قررت محكمة النقض المصرية الثلاثاء، رفض طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل نجلي الرئيس الاسبق علاء وجمال مبارك في قضية “قصور الرئاسة”.

وأيدت المحكمة قرار إخلاء سبيلهما في القضية.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت في تشرين أول/ أكتوبر 2015 قبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك على الحكم الصادر ضدهما في القضية بالسجن المشدد 3 سنوات وإخلاء سبيلهما، وذلك لانقضاء مدة العقوبة.

وتقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض على قرار إخلاء السبيل.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في أيار/ مايو 2015 مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليوناً و107 آلاف جنيه.