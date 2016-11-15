الامين العام للحلف الاطلسي “واثق” من ان ترامب سيحترم الالتزامات الامريكية حيال الحلف

بروكسل – أ ف ب – أكد الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء، انه “واثق” من ان دونالد ترامب سيحترم “كل التزامات الولايات المتحدة” حيال الحلف بعدما المح الرئيس الجمهوري المنتخب خلال الحملة الانتخابية الى انه سيضع شروطاً على استمرار تمويله.

قال ستولتنبرغ في بروكسل بمناسبة اجتماع لوزراء الدفاع في الاتحاد الاوروبي، ان “الرئيس المنتخب دونالد ترامب قال خلال الحملة انه من كبار مؤيدي الحلف الاطلسي وانا واثق انه سيكون رئيساً يحترم كل التزامات الولايات المتحدة حيال الحلف”.