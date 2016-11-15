مقتل 21 من “الدولة” بقصف جوي داخل الموصل العراقية

نينوى - الأناضول – أعلن مصدر أمني عراقي، مقتل 21 مسلحاً من تنظيم “الدولة الاسلامية” بقصف جوي استهدف مواقعهم فجر الثلاثاء، داخل مدينة الموصل، ومقتل جنديين بنيران قناصة من التنظيم.

ويواصل طيران التحالف الدولي استهدافه لمواقع التنظيم البارزة في الموصل، بهدف تدميرها وإضعاف قدرته القتالية، وتسهيل مهمة اقتحام المدينة على القوات المسلحة العراقية البرية.

وقال العميد في قوات الرد السريع (تتبع للداخلية) عبد الخالق خير الله، ان “طائرات حربية وأخرى مسيرة (بدون طيار) تابعة للتحالف الدولي، شنت سلسلة غارات جوية على وحدات استراتيجية وتكتيكية ومبانِ وأهداف متحركة لمسلحي داعش في حي الوحدة جنوب شرقي الموصل (شمال) ومعسكر الغزلاني جنوبي المدينة”.

وأضاف خير الله، أن “العملية أسفرت عن مقتل 21 مسلحاً، بينهم قادة بارزون يحملون جنسيات أجنبية دون الإشارة إلى دولة بذاتها”.

وتخوض قوات جهاز مكافحة الإرهاب (تتبع لوزارة الدفاع) معارك عنيفة ضد التنظيم من المحور الشرقي للمدينة، حيث سخر الأخير كل امكانياته القتالية لمنع اقتحام الأحياء السكنية، وهو ما نجح به بشكل نسبي، بحسب متابعي أحداث الموصل.

من جهة أخرى، قتل جنديان من القوات المسلحة العراقية في حي القادسية الثانية شرقي الموصل، بنيران قناص تابع لـ”الدولة”، بحسب ضابط في الجيش العراقي.

وقال ضابط برتبة نقيب، مفضلاً عدم نشر اسمه، أن “جنديين قتلا بعد أن تعرضا لنيران قناص من داعش”، مشيراً الى أن “المعارك مستمرة، والقوات تواصل تكبيد التنظيم خسائر في الأرواح والمعدات”.

ومنذ أيام، تمكنت قوات “مكافحة الإرهاب” من اقتحام بعض الأحياء السكنية شرقي الموصل، مثل “الانتصار” و”السماح” و”الاخاء” و”القادسية” وهي لغاية الآن تخوض فيها حرب شوارع ضد المسلحين.

من جهته، اطّلع رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، على سير معارك “قادمون يا نينوى” وتقدم القوات العراقية على جبهة القتال.

وذكر بيان لمكتب العبادي اليوم، أن الأخير استمع خلال زيارته قيادة العمليات المشتركة، إلى شرح مفصل من القيادات العسكرية عن العمليات وأصدر مجموعة من التوجيهات.

وأكد العبادي أن العمليات تسير بشكل جيد في جميع المحاور، والقوات العراقية تتقدم وفق الخطط الموضوعة لتحرير أهل نينوى، وفقاً لتعبيره.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، من الجيش والشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي، وحرس نينوى، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واستعادت القوات المشاركة خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة “الدولة”، كما تمكنت من دخول مدينة الموصل من الناحية الشرقية.