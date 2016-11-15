الأمم المتحدة: إنتاج الغذاء في سوريا عند أدنى مستوى على الإطلاق

جنيف – رويترز – قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة الثلاثاء، إن إنتاج الغذاء في سوريا تراجع إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مع حلول شتاء سادس عام على الحرب.

وأفادت دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، بأن الكثير من المزارعين اضطروا لإهمال محاصيلهم بسبب ارتفاع أسعار البذور والأسمدة. وأضافت الوكالتان في بيان مشترك أن إنتاج القمح انخفض من 3.4 مليون طن متري في المتوسط قبل نشوب الحرب المستمرة منذ خمس سنوات إلى 1.5 مليون هذا العام.

وقالت بتينا لوشر المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي خلال إيجاز صحافي في جنيف، “انخفض إنتاج الغذاء في سوريا إلى مستوى قياسي بسبب الاقتتال وانعدام الأمن وكذلك أحوال الطقس.”