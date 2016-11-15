مقتل 20 “حوثياً” و3 من القوات الحكومية بمعارك وسط اليمن

اليمن - الأناضول – قُتل 20 مسلحاً من جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وحلفائها من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الثلاثاء، فيما لقي ثلاثة من القوات الحكومية اليمنية مصرعهم، في اشتباكات بين الطرفين، وسط البلاد.

وقال العقيد الركن، منصور الحساني، المتحدث باسم المجلس العسكري التابع للجيش اليمني إن “20 مسلحاً من (الحوثيين) و(قوات صالح) قتلوا بينهم قائد ميداني يدعى (أبو بسام)، وأصيب عدد آخر بمعارك اندلعت مع القوات الحكومية في عدة أحياء بمدينة تعز″.

وأشار الحساني أن المعارك أسفرت أيضاً عن مقتل ثلاثة من عناصر الجيش و”المقاومة الشعبية”، الموالية للحكومة، إضافة لإصابة 6 آخرين بجروح.

وذكر أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير عدة مواقع في أحياء “ثعبات”، و”الجحملية”، و”الدعوة”، و”صالة” في تعز، إضافة إلى إحكام السيطرة على عدد من المنازل التي كان قناصة “الحوثيين” يتمركزون فيها.

وأفاد المتحدث العسكري أن المعارك بين الطرفين ما زالت مستمرة حتى الساعة (10.55 تغ).

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من “الحوثيين” أو مصدر مستقل على ما ورد في تصريحات “الحساني”.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق في تعز ، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص ، وإصابة أكثرمن 36 ألف آخرين، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 ملايين يمني في الداخل.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة.