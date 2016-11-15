السلطات الإسرائيلية تهدم أساسات مسجد قيد الإنشاء في القدس

القدس - الأناضول – هدمت البلدية الإسرائيلية في القدس، صباح الثلاثاء، أساسات مسجد قيد الإنشاء، في بلدة صور باهر، جنوبي القدس الشرقية المحتلة.

وقال عبد القادر عفانة، الذي يسكن بجوار مكان المسجد، إن “الجرافات الإسرائيلية هدمت أساسات المسجد دون سابق إنذار”.

وأضاف:” استكملنا قبل نحو الشهر وضع الأساسات بانتظار جمع المزيد من التبرعات لإقامة المسجد، ولكن فوجئنا بهدم الأساسات”.

وذكر أن مساحة الأرض المخصصة لبناء المسجد، تبلغ 220 متراً، مشيراً إلى أنه سيحمل اسم “أم القرى”.

ولفت عفانة إلى أن السلطات الإسرائيلية، تطلب الحصول على تراخيص من أجل بناء المساجد، لكنها تماطل في منحها.

ولم يصدر بيان عن البلدية الإسرائيلية حول عملية الهدم.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد صادقت يوم الأحد الماضي على مشروع قانون يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان.