تقرير: مخاوف من مقتل العشرات بعد العثور على حطام سفينة قبالة سواحل ليبيا

روما - د ب أ – ذكرت وسائل إعلام الثلاثاء، أن عشرات الأشخاص ربما يكونوا قد لقوا حتفهم ،بعد العثور على حطام سفينة مهاجرين على بعد 55 كيلومتراً من ساحل ليبيا.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية “انسا “، بأن ناقلة نفط تمكنت من إنقاذ 15 شخصاً من البحر ، وتم نقلهم لسفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي ، ومن المقرر أن تصل الى كاتانيا في صقلية في وقت لاحق من اليوم.

وقالت الوكالة إن خفر السواحل يخشى أن يكون العشرات قد فقدوا ، كما أنه يعمل على تنسيق عمليات البحث .

ولم يتسن التواصل مع خفر السواحل على الفور للتعليق .