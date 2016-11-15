الكرملين: ترامب وبوتين لن يلتقيا قبل تنصيب ترامب

موسكو- رويترز – قال الكرملين الثلاثاء إنه ليس من المقرر أن يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قبل تولى ترامب منصبه رسمياً في 20 يناير كانون الثاني 2017.

وتحدث الرجلان هاتفيا مساء الاثنين، واتفقا على العمل معا نحو إقامة “تعاون بناء” بما في ذلك محاربة الإرهاب.

وكان ترامب تحدث من قبل عن إنه يريد لقاء بوتين ربما قبل تنصيبه.

ولكن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء إنه لم يتم التوصل لاتفاق على الاجتماع قبل 20 يناير كانون الثاني خلال أول اتصال هاتفي جرى بين بوتين وترامب منذ فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية.

وقال أيضا إن الرجلين لم يناقشا الأزمة الأوكرانية أو وضع القرم التي ضمتها روسيا إليها من أوكرانيا في 2014.