الزهار: ترتيبات لعقد لقاء مع مسؤولين مصريين

غزة - الأناضول – قال محمود الزهار، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، الثلاثاء، إن ترتيبات تجري لعقد لقاء مع مسؤولين مصريين.

وقال الزهار، خلال لقاء مع عقده مع صحافيين، بمدينة غزة:” هناك لقاء قريب مع القيادة المصرية، لكن لا يمكن الحديث بعد عن الوفد الذي سيلتقي بهم، أو زمن هذا اللقاء”.

وتابع:” بعد لقاء وفد حركة الجهاد الإسلامي، سيُطلب من حماس زيارة مصر لعقد لقاء آخر للتناقش حول أوضاع غزة، وخاصة الاقتصادية”.

ووصل، الاثنين، الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، رمضان شلّح، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين.

وأوضح الزهار أن حركته مستعدة للتعاون التجاري في كافة المجالات مع مصر، مستكملا:” نأمل في إقامة تبادل تجاري بين مصر وغزة”.

وكانت العلاقة بين حماس ومصر، قد شهدت توترا ملحوظا منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.

وفي ذات السياق، أعرب الزهار عن تأييد حركته للمبادرة التي أطلقها، رمضان شلّح، حول القضية الفلسطينية.

وقال:” إن مبادرة حركة الجهاد الإسلامي، لاقت تأييد كافة الفصائل الفلسطينية المختلفة، إذ أنها تشكّل تأكيداً على أن مشروع المقاومة المسلّحة هو المشروع الفاعل على أرض الواقع″.

وأعلن رمضان شلّح، في 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عن مبادرة من عشر نقاط كان من أبرزها إلغاء العمل باتفاق أوسلو الموقع عام 1993 بين منظمة التحرير وإسرائيل، وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل، وإطلاق حوار وطني شامل لترتيب البيت الفلسطيني.