اوباما يعتبر ان وجود “اوروبا قوية وموحدة” مهم للعالم

اثينا - أ ف ب – اعتبر الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلاثاء، في اثينا في اليوم الاول من زيارة ستقوده من اليونان الى المانيا انه من المهم للعالم ان تكون “اوروبا قوية وموحدة”.

وقال الرئيس الاميركي لنظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس الذي استقبله في القصر الرئاسي “نعتقد ان اوروبا قوية ومزدهرة وموحدة ليس فقط امرا جيدا لشعوب اوروبا وانما للعالم وللولايات المتحدة”.

واكد اوباما الذي سيبقى في اثينا حتى بعد ظهر الاربعاء على اهمية “زيارته مهد الديموقراطية خلال هذه الرحلة الاخيرة الى الخارج”.

وشدد على “التقدم” الذي احرزته اليونان في الاونة الاخيرة “في اوقات اقتصادية صعبة جداً” مضيفاً “نحن راضون عن التقدم الذي احرز رغم التحديات الكبيرة المقبلة ونعزم البقاء الى جانب الشعب اليوناني”.

ووجه اوباما ايضاً لليونان رسالة “امتنان من العالم بسبب تعاطفها الانساني والطريقة التي ادارت بها ازمة اللاجئين” قائلاً “من المهم الا نترك اي دولة تتحمل بمفردها كامل عبء هذه التحديات”.

واكد اوباما اخيراً ان العلاقات بين الولايات المتحدة واليونان ضمن حلف شمال الاطلسي تكتسي “اهمية كبرى” لأن الحلف “يشكل حجر الزاوية في امننا المتبادل والازدهار”.

وقال “انه امر يحمل استمرارية مهمة حتى في ظل انتقال بين حكومتين في الولايات المتحدة” وذلك بعدما ادلى الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بتصريحات ملتبسة حول الحلف الاطلسي خلال حملته الانتخابية.

واكد اوباما انه “ضمن ادارات الديموقراطيين والجمهوريين، فان الاهمية المطلقة لحلف الاطلسي امر متعارف عليه”.