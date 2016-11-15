كيري: التحالف العربي والحوثيين اتفقا على وقف الأعمال العدائية في اليمن

أبوظبي – الأناضول – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الثلاثاء، أن التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين، اتفقا مبدئياً على وقف الأعمال العدائية في اليمن، بدءاً من الخميس.

وقال كيري، خلال حديثه للصحافيين، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الثلاثاء، “إن جميع أطراف النزاع في اليمن اتفقوا أيضًا على العمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية يمنية مع نهاية العام الحالي”.

وتتمثل أطراف النزاع في اليمن، بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والقوات الموالية لها من جهة، وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وقوات الرئيس السابق “علي عبد الله صالح” المتحالفة معها من جهة أخرى.

ووصل كيري، اليوم العاصمة أبو ظبي، قادماً من العاصمة العمانية مسقط، في زيارة بحث خلالها مع المسؤولين العمانيين آخر مساعي نزع فتيل الحرب في اليمن، قبيل انتقال السلطة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأمس الإثنين، كشفت وكالة الأنباء العمانية عن “زيارة سيجريها كيري إلى العاصمة الإماراتية للقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ومناقشة التحديات التي تواجه المنطقة”، دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن جولة الوزير الأمريكي.

وخلال الأيام الماضية، عقد الحوثيون اجتماعات سرية في العاصمة العمانية مسقط، مع الجانب السعودي، من أجل تفعيل “اتفاق ظهران الجنوب” الموقع في 10 أبريل/نيسان الماضي، والذي تم بموجبه وقف إطلاق النار على الحدود اليمنية السعودية.

وقالت مصادر خاصة، إن سلطنة عمان رعت اجتماعات بين الحوثيين ومسؤولين في المخابرات السعودية.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء “استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية لصالح”.

ويتهم التحالف العربي إيران بتقديم دعم عسكري لمسلحي الحوثي وصالح، وهو ما تنفيه طهران بشدة.