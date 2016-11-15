القوات العراقية تستعيد قريتين وتستعد لاقتحام أخرى ضمن معركة الموصل

نينوى – الأناضول – استعادت القوات العراقية، الثلاثاء، قريتين في مدينة الموصل من سيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية”، فيما قتل مدنيان بنيران قناصة وقذائف هاون إثر اشتباكات بين الجيش العراقي ومقاتلي التنظيم المتطرف في المدينة، بحسب مصدرين أمنيين مختلفين.

وقال العقيد أحمد الجبوري، الضابط في قيادة عمليات نينوى (تابعة للجيش العراقي)، إن “قوات الجيش في الفرقة المدرعة التاسعة وقوة من الحشد العشائري (مليشيات مسلحة مساندة للحكومة العراقية) تمكنت من تحرير قرية (مشيرفة) ضمن ناحية (النمرود)، جنوب شرق الموصل”.

وأوضح الجبوري أن الجيش بدأ أيضا بشن قصف مدفعي على قرية “السلامية وتل عاكوب” ضمن ناحية “النمرود” تمهيدا لاقتحامها في الساعات القليلة القادمة.

وأشار أن قوات “الحشد الشعبي” تمكنت من تحرير قرية “أم حجارة العليا”، جنوب ناحية “المحلبية”، غرب الموصل ضمن عمليات التقدم باتجاه قضاء “تلعفر”.

وحول المعارك داخل الموصل، قال حسن اللهيبي، الضابط برتبة نقيب في مكتب التحقيقات الوطنية (استخبارات الداخلية)، إن “مدنياً قتل بسقوط قذيفة هاون أطلقها تنظيم داعش على منزله في حي الشيماء، جنوب شرقي الموصل”، لافتاً أن “الجيش العراقي قام بانتشال الجثة من المنزل”.

وأضاف “اللهيبي” أن “حي الشيماء تسيطر عليه القوات العراقية، إلا أن التنظيم يواصل قصف المدنيين داخله بقذائف الهاون إضافة لإطلاق النار”.

كما قُتل مدني عن طريق الخطأ بنيران قناصة جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، في حي “المحاربين”، شمال شرقي الموصل، بحسب الضابط اللهيبي.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، من الجيش والشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي، وحرس نينوى، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واستعادت القوات المشاركة خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة “الدولة”، كما تمكنت من دخول مدينة الموصل من الناحية الشرقية.