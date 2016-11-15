العاهل السعودي يبحث مع أبو الغيط جهود لم الشمل العربي

القاهرة - الأناضول – أعلنت الجامعة العربية، أن أمينها العام أحمد أبو الغيط، بحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، في العاصمة الرياض، جهود “لم الشمل العربي”.

وقال بيان صادر عن الجامعة، إن “أبو الغيط بحث اليوم مع الملك سلمان جهود لمّ الشمل العربي”.

وأضاف أن محادثات أبو الغيط مع الملك سلمان “تناولت الوضع العربي العام، ودور الجامعة العربية في لم الشمل العربي، وكذلك التحديات التي تواجهها الدول العربية في المرحلة الحالية”.

وأوضح البيان أن أبو الغيط “حرص على الاستماع إلى رؤية الملك سلمان، في ما يتعلق بدور المملكة وتقييمها للوضع، وكذلك ما يمكن أن تقوم به الجامعة العربية من تفعيل لدورها في مواجهة التحديات الراهنة”.

وأعرب أبو الغيط “عن تقديره للملك سلمان والدور الذي تلعبه المملكة في المنظومة العربية”، وفق البيان.

يشار الى أن أبو الغيط، غادر أمس، العاصمة المصرية القاهرة، متوجها إلى الرياض، برفقة السفير السعودي في مصر أحمد القطان، في زيارة هي الأولى له إلى السعودية منذ توليه مهام منصبه في يوليو/تموز الماضي.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس″، اليوم، أن أبو الغيط “قدم تعازيه لخادم الحرمين في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود (84 عاما)، شقيق العاهل السعودي ، الذي توفي فجر السبت الماضي”.

ولفتت الى أن العاهل السعودي “تحدث خلال استقباله أبو الغيط عن أهمية دور الجامعة العربية وجهودها في الدفاع عن القضايا التي تهم العالم العربي”.

وتعد السعودية سابع وجهة عربية يزورها أبو الغيط منذ توليه منصبه، حيث كان قد زار من قبل كلا من السودان والإمارات والبحرين والكويت والأردن وفلسطين.