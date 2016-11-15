فرنسا: مشروع قانون إسرائيلي بخصوص المستوطنات يهدد حل الدولتين

باريس - رويترز – قالت فرنسا الثلاثاء، إن مشروع قانون تدعمه لجنة وزارية إسرائيلية يتيح للمستوطنين في الضفة الغربية البقاء في المنازل التي بنوها على أراض يملكها عرب فلسطينيون هي مسألة تثير قلقاً عميقاً وتعرض حل الدولتين للخطر.

وقال رومان نادال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في الإفادة الصحفية اليومية “إذا تمت الموافقة على هذا القانون المقترح فهذا سيهدد من جديد حل الدولتين وسيساهم في زيادة التوتر على الأرض. فرنسا قلقة للغاية حياله.”

وتحدت اللجنة الوزارية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصوتت يوم الأحد بالموافقة على مشروع القانون الذي سيناقشه البرلمان يوم الأربعاء وما زال أمامه فترة قبل أن يصبح قانوناً.

وقال المحامي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبيت، إن مشروع القانون تشوبه عيوب قانونية في شكله الحالي مشيرا إلى أنه يتعارض مع التشريع الخاص بحقوق الملكية ولا يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وأضاف نادال “المستوطنات بكل أشكالها غير شرعية بالنسبة إلى القانون الدولي وندعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية.”