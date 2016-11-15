تركيا.. ضبط 23 أجنبيًا في بحر إيجه أثناء محاولتهم التسلل إلى اليونان

بالكيسير- الأناضول- أعلنت طواقم خفر السواحل التركي، الثلاثاء، ضبط 23 أجنبيًا في ولاية بالكيسير غربي البلاد، أثناء محاولتهم التوجه إلى اليونان بطريقة غير شرعية.

وأفاد بيان على الموقع الرسمي لخفر السواحل التركي الثلاثاء، أن مروحية تابعة للخفر رصدت قاربًا قبالة ساحل جزيرة “مادن” التابعة لقضاء “آيوالق” في الولاية أثناء إجراءها دورية روتينية في مياه بحر إيجه.

وذكر البيان أن الطواقم ضبطت في القارب 23 شخصًا يحملون جنسية جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيراً أنه تم نقلهم إلى جزيرة “جوندا” في القضاء.

وأشار البيان إلى أن خفر السواحل سلّم المجموعة إلى مديرية أمن آيوالق لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.