الأمم المتحدة: 14 مليون نيجيري يحتاجون للمساعدة في ظل عنف بوكو حرام

أبوجا- د ب أ- أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن ما لا يقل عن 14 مليون شخص من المتضررين من عنف جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا سوف يحتاجون مساعدة إنسانية عاجلة بحلول العام المقبل.

وقال منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في نيجيريا، بيتر لوندبيرج، للصحفيين في أبوجا إنه من المحتمل أن يتوفى نحو 75 ألف طفل خلال الشهرين المقبلين.

ويعاني عدد أكبر من الأطفال من سوء التغذية ومشكلات صحية أخرى.

وقال لوندبرج: “نبحث الوضع الذي طبقا له سوف يتضرر 26 مليون شخص العام المقبل من الأزمة الراهنة، وسوف يحتاج 14 مليون شخص من هؤلاء المتضررين للمساعدة الإنسانية”.

ويأتي تحذير الأمم المتحدة بعد يوم من إصدار منظمة “سيف ذا تشيلدرين” (انقذوا الأطفال) المعنية بحقوق الأطفال لتقرير قالت فيه إنه من الممكن أن يتوفى 200 طفل يوميا بسبب الجوع في شمال شرق نيجيريا.

وأضرت الهجمات العنيفة التي شنتها بوكو حرام ضد مدنيين منذ عام 2009 بنحو 15 مليون نسمة في شمال شرق نيجيريا ، حسب منظمة الصحة العالمية.

وتسعى بوكو حرام إلى فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. ومنذ عام 2009، لقي ما لا يقل عن 14 ألف شخص حتفهم على أيدي متشددين يتبعون مذهب السنة في نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر.