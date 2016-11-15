وزراء دفاع الخليج يناقشون في الرياض التدخلات الإيرانية في المنطقة

الرياض- د ب أ- يبدأ وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء اجتماعا رسميا في الرياض يناقشون خلاله التحديات التي تواجه المنطقة خاصة التدخلات الإيرانية لزعزعة استقرار ورعاية التنظيمات الإرهابية.

وقال بيان رسمي إن الاجتماع “سيناقش العديد من القضايا الهامة والمتعلقة بالجوانب العسكرية والأمنية والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة”.

كما سيناقش الوزراء، طبقا لمصادر خليجية مطلعة، “التحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة بما فيها مخاطر الإرهاب والتدخلات الإيرانية المستمرة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ورعاية التنظيمات الإرهابية وتمويلها”.

وكان وزراء الدفاع بدول مجلس عقدوا في نيسان/ أبريل الماضي، اجتماعا مشتركا في الرياض مع وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر.

وأكد ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، في حينه، أن “الاجتماع يعقد في ظل تحديات كبيرة تواجه العالم والمنطقة وأهمها الإرهاب والدول غير المستقرة والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، موضحا أن الاجتماع سوف يركز على العمل لمجابهة هذه التحديات سويا من خلال الشراكة التي تجمع دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية وهي شراكة طويلة وعريقة.