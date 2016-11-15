مصدر طبي: إصابة 14 شخصا بانفجار في مدينة بنغازي الليبية

القاهرة- د ب أ- أكد مصدر طبي في مدينة بنغازي، إصابة 14 شخصا في انفجار وقع بمنطقة بودزيرة في شرق المدينة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وقال شهود عيان لموقع “بوابة الوسط” الالكتروني الليبى الثلاثاء، إن سيارة مفخخة انفجرت قرب بوابة سوق الخضار في منطقة بودزيرة، ما أسفر عن سقوط مصابين.

فى الوقت ذاته أكدت مسؤولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، وقوع مصابين في الانفجار، وأعلنت أن المستشفى تسلم عشر حالات منهم، قبل أن يرتفع عدد الجرحى إلى 14 شخصًا.

وأوضحت البرغثي لـ”بوابة الوسط”، أن الأطقم الطبية تُجري حاليًا عمليات تقييم للحالات بين الإسعافات الأولية والإيواء والعمليات.