الجيش اللبناني ينفي ملكيته آليات عسكرية ظهرت باستعراض لـ”حزب الله”

بيروت- الأناضول- نفى الجيش اللبناني، الثلاثاء، امتلاكه لآليات عسكرية ظهرت بعرض عسكري لتنظيم “حزب الله” في بلدة القصير السورية القريبة من الحدود مع لبنان.

وقالت مديرية التوجيه بالجيش، في بيان وصل مراسل الأناضول نسخة عنه:إن “صور الآليات العسكرية التي يتم تناقلها عبر وسائل الإعلام ليست من مخزون الجيش وغير عائدة له”.

ويأتي بيان الجيش اللبناني بعد إعلان واشنطن أنها ستحقق في ظهور مدرعات أمريكية خلال العرض العسكري، الذي أقامه “حزب الله” منذ أيام في بلدة القصير السورية.

وقالت إليزابيث ترودو، الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، بحسب قناة الـ CNN، إن “الولايات المتحدة تحقق في صور المدرعات وتعتبر أن وقوع معداتها بأيدي الحزب سيكون مصدرا للقلق”.

وأضافت: “لقد رأيت الصور التي لم تكن واضحة كثيرا. وأريد أن أقول أننا نعمل مع الوكالات المتعددة الموجودة لدينا من أجل الحصول على المزيد من المعلومات لتوضيح ذلك”.

ولدى سؤالها عن الموقف الأمريكي في حال اتضح أن تلك الآليات الأمريكية كانت بحوزة الجيش اللبناني ووصلت منه إلى “حزب الله”، ردت “ترودو” بالقول: “نحن نعتبر حزب الله منظمة إرهابية أجنبية، ونحتاج لمعرفة المزيد من المعلومات ولكننا بالطبع سنشعر بالقلق الشديد بحال انتهت تلك المعدات بين يدي الحزب”.

وأظهرت صور نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عرضا عسكريا ضخما لـ “حزب الله” داخل سوريا، في حدث هو الأول من نوعه منذ مشاركة مئات المقاتلين من الحزب في القتال إلى جانب النظام السوري قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وأقيم العرض، بحسب ما نشر على مواقع التواصل، في منطقة القصير في ريف حمص الجنوبي، القريبة من الحدود السورية مع لبنان، في ذكرى “يوم شهيد حزب الله”، الذي يوافق الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

يذكر أن تنظيم “حزب الله” اللبناني يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري بشكل علني منذ مطلع العام 2013.