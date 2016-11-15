إسرائيل تسمّي سفيرها الجديد في تركيا

القدس المحتلة- الأناضول- قال متحدث إسرائيلي، إن بلاده سمّت سفيرها الجديد في تركيا، بانتظار قبول أوراق اعتماده، من قبل السلطات التركية.

وقال إيمانويل نخشون، المتحدث بلسان وزارة الخارجية الاسرائيلية، في تصريح صحفي مقتضب، حصلت وكالة الاناضول على نسخة منه: “تقرر اليوم تعيين ايتان نائيه في هذا المنصب”.

ولم يتحدد توقيت تقديم السفير الجديد لأوراق اعتماده للسلطات التركية.

وبحسب الاذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) فإن “نائيه”، سبق أن تولى منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، سلسلة مناصب دبلوماسية رفيعة، بما فيها منصب القنصل الإسرائيلي العام في العاصمة التركية، أنقرة.

وقررت تركيا وإسرائيل أواخر يونيو/ حزيران الماضي، تطبيع العلاقات بينهما بعد أن نفذت تل أبيب الشروط التركية.

وتوترت العلاقات بين البلدين إثر اعتداء الجيش الإسرائيلي عام 2010، على سفينة “مافي مرمرة” التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتله تسعة نشطاء أتراك في المياه الدولية، واستشهد ناشط عاشر لاحقًا، متأثرًا بجراحه.