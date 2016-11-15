انتقادات لوزير إسرائيلي أهدى رئيس الوزراء الروسي طائرة من دون طيار

القدس المحتلة- أ ف ب- تعرض وزير الزراعة الإسرائيلي لحملة من الانتقادات الثلاثاء بعد أن اهدى طائرة من دون طيار لرئيس الحكومة الروسية ديمتري مدفيديف خلال زيارة الاخير إلى إسرائيل، بعد أن تبين انها قد تحتوي على تكنولوجيا حساسة.

وكان وزير الزراعة الاسرائيلي اوري اريئيل اصطحب مدفيديف الاسبوع الماضي في جولة إلى مركز ابحاث زراعية وسأله إن كان يرغب في الحصول على الطائرة المعروضة هناك كهدية بعد أن اعجبت المسؤول الروسي.

وبثت قنوات تلفزيونية إسرائيلية مقطع فيديو يظهر فيه مدفيديف وهو يوجه الطائرة بنفسه بواسطة جهاز التحكم الخاص بها.

وقبل مدفيديف الهدية، الا انه لم يتضح حتى الان ما اذا كان يحق للوزير الاسرائيلي منحه اياها.

وأوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن قيمة الطائرة تبلغ 50 ألف دولار امريكي، وتحتوي ايضا على تكنولوجيا لا ينبغي مشاركتها.

وبحسب تقارير، فأن رئيس الوزراء الروسي لم يحصل على جهاز التحكم عن بعد بالطائرة، ولا على الكاميرا الحرارية التي تأتي معها.

وذكرت صحيفة هارتس اليسارية ان العاملين في مركز فولكاني، الذي يقوم بأبحاث زراعية، رفضوا تسليم اجزاء من الطائرة.

واكدت وزارة الزراعة في بيان انه تم اهداء الطائرة من دون طيار لمدفيديف، ولكنها اكدت انه تمت الموافقة عليها من قبل “المسؤولين المهنيين ذوي الصلة”.

وستقوم الوزارة بشراء طائرة اخرى من دون طيار لتعويض تلك التي ذهبت الى مدفيديف، حسب البيان.

واشار البعض إلى أن هذا قد يأتي على حساب دافعي الضرائب.

وانتقد نواب من المعارضة تصرف اريئيل.

وقال نحمان شاي من الاتحاد الصهيوني إن اريئيل وهو من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف، تم خداعه من اجل تسليم “المعرفة والتكنولوجيا إلى الدول الغلط”، بينما دعت النائبة ستاف شافير من الاتحاد الصهيوني وزير الزراعة إلى تقديم استقالته.

ورفضت وزارة الخارجية الاسرائيلية والمركز الذي تمت فيه الجولة التعليق.