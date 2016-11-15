زوج يتخلص من زوجته بطعنة قاتلة بسبب غلاء الأسعار

القاهرة ـ أقدم زوج مصري على قتل زوجته، حيث قام بطعنها بآلة حادة سكين، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب غلاء الأسعار وارتفاع أعباء المعيشة.

ونقلت صحيفة “تواصل” عن وسائل إعلام مصرية، أن مديرية أمن محافظة الوادي الجديد، تلقت إخطاراً من شرطة الخارجة يفيد بتلقي بلاغ من المستشفى يفيد بوصول امرأة تدعى “أ . م . م 24 عاماً” جثة هامدة وبها عدة طعنات.

وبحسب تحريات رجال المباحث، فإن الزوجة قُتلت على يد زوجها الذي يدعى “م . ف 38 عاماً”، وهو موظف، إثر مشادة كلامية وقعت بينهما أثناء تناولهما الطعام، بسبب ارتفاع الأسعار، قام على إثرها الزوج بتسديد طعنات قاتلة لها في البطن والصدر، حيث فارقت الحياة قبل وصولها المستشفى.

وأفادت وسائل الإعلام أن الزوج قام بتسليم نفسه لقسم شرطة الخارجة واعترف بارتكاب الواقعة، وتم إبلاغ النيابة التي صرحت بدفن الجثة وقررت حبس الزوج على ذمة التحقيقات.