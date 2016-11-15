خلافات نجم كرة قدم شهير مع مذيعة مصرية تكشف زواجهما السري

القاهرة ـأ كشفت الخلافات التي نشبت بين نجم كرة القدم الشهير محمود عبد المنعم الشهير بـ”كهربا” لاعب نادي الزمالك المصري والمحترف حالياً في نادي جدة السعودي، وبين زوجته مذيعة قناة “المحور” سارة خليفة، زواجهما الذي تم قبل ستة أشهر دون أن يعلنا عنه.

وقد حررت سارة محضراً ضد “كهربا”، بقسم شرطة مصر القديمة تتهمه فيه بتبديد منقولات الزوجية، وقالت إنها تركت منزل الزوجية بسبب الخلافات بينهما.

وكان نشطاء “فيسبوك” قد تداولوا من قبل صورة تجمع كهربا مع المذيعة بأحد المطاعم، لكنه نفى وقتها أي علاقة بينهما حتى تسببت خلافاتهما في كشف قصة الزواج السري.