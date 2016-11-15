خلافات نجم كرة قدم شهير مع مذيعة مصرية تكشف زواجهما السري
Nov 15, 2016
القاهرة ـأ كشفت الخلافات التي نشبت بين نجم كرة القدم الشهير محمود عبد المنعم الشهير بـ”كهربا” لاعب نادي الزمالك المصري والمحترف حالياً في نادي جدة السعودي، وبين زوجته مذيعة قناة “المحور” سارة خليفة، زواجهما الذي تم قبل ستة أشهر دون أن يعلنا عنه.
وقد حررت سارة محضراً ضد “كهربا”، بقسم شرطة مصر القديمة تتهمه فيه بتبديد منقولات الزوجية، وقالت إنها تركت منزل الزوجية بسبب الخلافات بينهما.
وكان نشطاء “فيسبوك” قد تداولوا من قبل صورة تجمع كهربا مع المذيعة بأحد المطاعم، لكنه نفى وقتها أي علاقة بينهما حتى تسببت خلافاتهما في كشف قصة الزواج السري.
الظاهر أن قوة الكهرباء عند هذا اللاعب 110 فولت وليس 220 فولت ! أي يحتاج لمحول لزيادة المصاريف !!
ولا حول ولا قوة الا بالله