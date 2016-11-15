معلم أردني حاصل على الدكتوارة يتوجّه إلى عمله على “حمار”

عمان ـ تداول ناشطون عبر صفحات التواصل الإجتماعي صورآ، تُظهرُ أحد التربويين في محافظة الزرقاء الأردنيّة، يمتطي “حماراً” للذهاب بها إلى مركز عمله.

وقرر التربوي يوسف الساحوري الحاصل على شهادة الدكتوراة، استخدام الحمار كوسيلة نقل بدلآ من المركبة نظرآ لما تشهده الإرتفاعات المتكررة لأسعار المشتقات النفطية .

وقال الساحوري لموقع “سرايا”، “نحن نتعرض يوميآ للإذلال سواء من خلال إستخدامنا لوسائل النقل حيث تفتقر لأدنى درجات الإحترام من قبل مشغليها، أو من خلال الإرتفاع المتوالي لأسعار المشتقات النفطية لمن يمتلك مركبة خاصة.”

وأضاف “نحن نتابع نية الحكومة لرفع أجور النقل ايضآ”.

وتساءل “هل ما يمنع من إستخدام المواطنين لوسائل النقل البدائية عطفآ على يتعرض له المواطن من كل هذه التطورات التي تستهدف جيبه فقط..؟”.