نقل نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز إلى المستشفى

القاهرة ـ “المصائب لا تأتي فرادى” عبارة تنطبق على عائلة الفنان الراحل محمود عبد العزيز التي لم تكد تفرغ من مراسم تشييع جنازته ودفنه حتى يدخل نجله الفنان والمنتج محمد عبد العزيز المستشفى.

محمد أصايب بارتفاع في ضغط الدم بعد المجهود الذي بذله خلال تشييع ودفن والده الراحل بالإضافة إلى حالة الحزن التي يعيشها.

الحالة الصحية للمنتج الشاب استقرت بعد مكوثه لساعات في المستشفى ليستعد مع أخيه لاستقبال المعزين في وفاة النجم الراحل غدا الأربعاء بعد أن تم تأجيله مراعاة لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والذي أهدى والدهما الراحل دورته الثامنة والثلاثين لروحه.

يذكر أن الفنان محمود عبد العزيز، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 70 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على اثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وبها فارق الحياة.