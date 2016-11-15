غادة عبد الرازق تسافر للعلاج من مرض خطير وتعود بمفاجأة

القاهرة ـ كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، أنها عاشت أصعب فترة في حياتها، وذلك بسبب حالتها الصحية والتي اضطرتها للإعلان عن انسحابها من السباق الرمضاني القادم.

غادة عبد الرازق، قالت في تصريحات صحافية: “إن سبب انسحابها من سباق الدراما الرمضاني يعود إلى شعورها بالقلق بعد أن أكد لها أحد الأطباء انها تعاني من مرض خطير، رفضت الكشف عنه”.

غادة عبد الرازق، اضطرت للسفر إلى الخارج لمتابعة حالتها الصحية والاطمئنان على نفسها وهناك اكتشفت أن الطبيب شخص حالتها بشكل خاطئ وأنها لا تعاني من أي مشاكل صحية.

وعبرت عن الخوف الشديد الذي عاشته في تلك الفترة قائلة: “كنت أشعر بالخوف الشديد على نفسي وحديث الطبيب الأول معي أصابني بالرعب فقررت وقتها إلغاء كافة ارتباطاتي الفنية ولكني تراجعت عن قراري الآن وسوف اخوض سباق الدراما الرمضاني القادم بعد أن شعرت بالاطمئنان على صحتي”.