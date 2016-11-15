اوباما يحذر من مخاطر القومية “الفظة” عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وفوز ترامب

اثينا ـ أ ف ب ـ حذر الرئيس الامريكي باراك اوباما الثلاثاء من الاذعان للقومية “الفظة” عقب الاستفتاء بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الامريكية، ومع اقتراب مجموعة من الانتخابات في الدول الاوروبية.

وقال اوباما في اثينا في اطار رحلته الوداعية الى اوروبا “علينا ان نحذر من تصاعد الشكل الفظ من القومية او الهوية الاتنية او القبلية التي تبنى على +نحن+ و+هم+”.

واضاف “نحن نعلم ما يحدث عندما يبدأ الاوروبيون في الانقسام على انفسهم .. لقد شهد القرن العشرون سفك دماء”، مضيفا ان الولايات المتحدة تدرك كذلك مدى “خطورة .. الانقسام على اسس عنصرية او عرقية او دينية”