حكومة الوفاق الليبية: القصف الجوي الأمريكي بالجنوب تم بالتنسيق معنا

ليبيا ـ الأناضول ـ أعلن المتحدث باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أن القصف الذي نفذه الطيران الأمريكي في الجنوب الليبي مؤخرا تم بالتنسيق مع المجلس.

وفي تصريح للأناضول قال أشرف الثلثي، اليوم الثلاثاء إن “القصف الذي نفذته القوات (الجوية) الأمريكية في الجنوب الليبي مؤخرا تم بالتنسيق مع سلاح الجو الليبي (التابع لحكومة الوفاق)“.

وعما إذا كان هناك اتفاقية جديدة بين الولايات المتحدة والمجلس الرئاسي تقضي بتوسيع دائرة العمليات العسكرية الأمريكية خارج مدينة سرت (شمال وسط)، قال الثلثي: «لا يمكننا الآن الحديث عن طبيعة الاتفاق، ولكن الهدف هو مطاردة داعش وألا يكون لها مكان آمن في ليبيا يسمح لها بالتواجد فيه وزعزعة الاستقرار».

وأضاف الثلثي: «الخناق يضيق الآن يوم بعد يوم على تنظيم الدولة (داعش) في ليبيا والمطلوب الآن هو مطاردة فلوله ونتعاون مع حلفائنا في هذا الإطار».

ولم يوضح الثلثي مزيدا من التفاصيل حول هذا المستهدف من القصف ومكانه بالضبط والتوقيت الذي تم فيه وما أسفر عنه وهل مستمر أم لا.

ومؤخرا، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن طائرات أمريكية قامت بعمليات عسكرية في الجنوب الليبي، وهو ما أكدته مصادر أمنية ليبية مطلعة للأناضول، مشيرة إلى أن القصف كان قريب من مدينة سبها (جنوب).

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الدفاع الأمريكية حول ما جاء على لسان الصحيفة والمصادر.

وتدخلت واشنطن في الحرب ضد تنظيم “داعش” بمدينة سرت بناءً على طلب رسمي من حكومة الوفاق؛ حيث أعلن رئيسها فايز السراج، بداية شهر أغسطس/آب الماضي، بدء ضربات عسكرية أمريكية محدودة.

ومنذ ذلك التاريخ، نفذ الطيران الأمريكي ما لا يقل عن 350 غارة جوية على معاقل “داعش” في سرت، فيما لا تزال عناصر بالتنظيم تختبئ في جيوب المدينة، وتحديداً داخل الأحياء السكنية متحصنين وسط زوجاتهم وأطفالهم.

وفي مايو/أيار الماضي، انطلقت عملية “البنيان المرصوص” بهدف إنهاء سيطرة “داعش”، على سرت، ومع حلول أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، وتمكنت القوات الليبية المشاركة في العملية من استعادة معظم مناطق وأحياء سرت، وتركت تنظيم “داعش” محاصراً في مساحة محدودة فيها.