السلطات الفرنسية تلقي القبض على أربعة شركاء محتملين لطالب يشتبه في صلته بالإرهاب





باريس- د ب أ- ألقت سلطات مكافحة الإرهاب في فرنسا القبض على أربعة شركاء محتملين لطالب جامعي يشتبه في صلته بالإرهاب.

وذكرت محطة “فرانس إنفو” الإخبارية ووسائل إعلام فرنسية أخرى اليوم الثلاثاء أن الأشخاص الأربعة جرى القبض عليهم في محيط العاصمة باريس.

وكان قد تم القبض على الطالب الجامعي في نيسان/أبريل من العام الماضي بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي على كنيسة أو كنيستين، وكان وزير الداخلية الفرنسي بيرنارد كازينوف قد أعلن آنذاك أن الهجوم كان على وشك الوقوع.

وعثر المحققون العام الماضي داخل سيارة ومسكن المتهم على ترسانة أسلحة حربية وذخيرة وسترات واقية من الرصاص.

وتعرضت فرنسا منذ العام الماضي لسلسلة لا مثيل لها من الهجمات الإرهابية، وكانت باريس قد أحيت مطلع الأسبوع الجاري ذكرى ضحايا هجمات تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي والتي أودت بحياة 130 شخصا.