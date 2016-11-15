الجزائر تأمر بمنع تسويق دواء قاتل مصدره إسرائيل





الجزائر- د ب أ – أمرت وزارة الصحة في الجزائر باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تسويق وتداول دواء مسكن قاتل مصدر انتاجه اسرائيل.

وجاء في بيان لمدير الصحة بولاية ميلة وجهها الى رئيس الفرع النظامي للصيادلة في ناحية قسنطينة شرقي الجزائر نشرتها صحيفة ” النهار” في موقعها الرسمي مساء اليوم الثلاثاء، تلقيه معلومات من المحافظ تفيد بترويج دواء مسكن “براسيتامول” مصدر انتاجه اسرائيل على مستوى الصيدليات بالولايات الكبرى كالجزائر العاصة وقسنطينة وعنابة ووهران.

وأوضح البيان ان هذا المنتج عبارة عن كبسولة بها سلك معدني تناوله قد يؤدي الى الوفاة.

وطلب مدير الصحة اتخاذ الاجراءات اللازمة بقصد ضمان عدم تداوله او تسويقه على مستوى الصيدليات واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون التعامل مع مروجي هذا المنتج.