﻿القضاء الإسباني يتهم رسمياً زعيم البوليساريو بجرائم ضد الإنسانية والأخير قد يعلق زيارته إلى إسبانيا السبت

مدريد – «القدس العربي»: وجّه قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية في مدريد خوسي ماتا اتهاماً رسمياً إلى زعيم البوليساريو إبراهيم غالي بتهمة جرائم ضد الإنسانية واستدعاءه للمثول أمامه يوم السبت المقبل. ومن شأن هذا الاتهام أن يوتر العلاقة بين مدريد والجبهة بسبب التعاطف الذي تحظى به لدى الرأي العام الإسباني.

وتحقق النيابة العامة في دعاوى ضد قادة من جبهة البوليساريو منذ سنوات بعدما رفع متضررون هذه الدعاوى، ومن ضمن المتهمين إبراهيم غالي زعيم البوليساريو حالياً بعد رحيل محمد عبد العزيز منذ شهور. وكان إبراهيم غالي ينوي زيارة برشلونة نهاية الأسبوع الجاري لحضور مهرجان تضامني أوروبي مع البوليساريو، وطلب قاضي التحقيق من الشرطة منذ أيام التأكد من هوية إبراهيم غالي وهل هو الشخص المتهم في تقارير حقوقية، حيث تقدم ثلاثة إسبان من أصل صحراوي بدعوى ضده في المحكمة الإسبانية بتهمة القتل والتعذيب، ومنهم من يحمل الجنسية الإسبانية.

وتفيد جريدة ديايرو الرقمية بأن القضاء الإسباني لم ينجح في السابق من التعرف على إبراهيم غالي أما الآن فقد نجحت الشرطة في هذا، وبالتالي فزعيم البوليساريو مطالب بالمثول أمام القاضي السبت المقبل إذا حل فيي إسبانيا.

وكانت المحكمة نفسها قد وجهت خلال السنة الماضية اتهامات ضد مسؤولين مغاربة بخرق حقوق الإنسان إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية في نزاع الصحراء، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها على توجيه اتهامات واضحة ورسمية إلى مسؤولين في جبهة البوليساريو وعلى رأسها الأمين العام إبراهيم غالي.

وكان القانون الإسباني قد ألغى محاكمة أجانب بتهمة جرائم ضد الإنسانية، لكنه أبقى فقط على ملفات معينة ومنها ملفات نزاع الصحراء الغربية، وينطلق من أن هذه المنطقة كانت تحت الاستعمار الإسباني وتستمر إسبانيا مسؤولة عنها إدارياً أمام الأمم المتحدة. وفي الوقت ذاته بأن عدداً من الصحراويين يحملون الجنسية الإسبانية.

ويجهل هل سيمثل إبراهيم غالي أمام القضاء الإسباني السبت المقبل بل من المنتظر أن يلغي زيارته إلى اسبانيا تفادياً لأي حرج، لكن هذا قد يعني صدور مذكرة اعتقال دولية في حقه، مما سيجعل تحركاته الدولية محدودة.

وقد يزيد قرار القضاء الإسباني من توتر العلاقة بين مدريد وجبهة البوليساريو، هذه الأخيرة التي تتهم الأولى بدعم المغرب في الأمم المتحدة. وتشهد قضية الصحراء تعاطفاً كبيراً وسط الرأي العام الإسباني الذي يؤيد البوليساريو بشكل كبير.