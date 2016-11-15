﻿الجزائر: بوتفليقة يغادر مصحة غرونوبل بعد أسبوع من دخولها

الجزائر- «القدس العربي»: قالت صحيفة «لو دوفيني ليبيري» المحلية الـــفرنسية إن موكب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة غادر أمس مصحة غرونوبل الواقعة جنوب فرنسا، وذلك بعد أسبوع من دخولها بغرض إجراء فحوص طبية دورية، بحسب البيان الذي صدر عن الرئاسة الجزائرية في يوم مغادرة الرئيس بوتفليقة نحو مدينة غرونوبل.

وأضافت الصحيفة المحلية التي أصبحت «متخصصة» في نقل أخبار الرئيس الجزائري كلما زار مصحة غرونوبل أن موفدين عن الصحيفة شاهدوا أمس موكب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو يغادر مصحة «ألمبير» التي يعالج فيها منذ سنوات، بعد أن انتقل الطبيب الذي كان يشرف عليه من مستشفى فال دوغراس العسكري بباريس إلى مصحة غرنوبل.

من جهتها لم تعلن الرئاسة الجزائرية أي شيء بخصوص عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أرض الوطن، علماً أن السلطات لم تصدر إلا بياناً واحداً يوم انتقل الرئيس الجزائري إلى غرونوبل، ولم تقدم أية تفاصيل بخصوص الأسباب التي جعلته يبقى أسبوعاً بهذه المصحة، ولم تر أيضاً أي داع للرد على الإشاعات التي راجت بخصوص تدهور صحة الرئيس بوتفليقة، عدا ما قاله منذ يومين رئيس الوزراء عبد المالك سلال، الذي أكد أن الرئيس بصحة جيدة.

وكانت صحيفة «لودوفيني ليبيري» قد ذكرت منذ اسبوع، أي مباشرة بعد انتقال الرئيس الجزائري إلى مصحة «ألمبير» أن بوتفليقة سيخضع لعملية جراحية على مستوى المخ، دون تقديم تفاصيل حول هذه العملية الجراحية، كما أن السلطات الجزائرية لم تؤكد ولم تنف ما نشرته الصحيفة بخصوص هذا الأمر، وفي الوقت نفسه راجت إشاعات عن أن العملية الجراحية تهدف إلى زرع خلية اصطناعية في المخ، لتعويض تلك التي أتلفت بسبب الجلطة الدماغية التي تعرض لها بوتفليقة في نيسان/أبريل 2013، وذلك يتمكن من استعادة وظائفه التي فقدها بسبب تلك الجلطة، ومن بينها القدرة على الوقوف، علماً أن زعيم حزب الأغلبية الجديد جمال ولد عباس وهو طبيب، أكد أن الرئيس بوتفليقة سيمشي على قدميه خلال ستة أشهر، وهو التصريح الذي أعطى نوعاً من المصداقية للكلام الدائر عن عملية جراحية وعن زراعة خلية في المخ.

كما أن الحديث عن استعادة الرئيس لوظائفه تزامن مع نشاط غير عادي قام به بوتفليقة أياماً قبل سفره إلى غرونوبل، إذ ظهر متفقداً ومدشناً مجموعة من المشاريع، خلافاً لما كان عليه الأمر في السابق، عندما كان ظهوره يقتصر على استقبال الضيوف الأجانب الذين يزورون الجزائر، كما أن كل هذا يأتي في وقت بدأ فيه الحديث مبكراً عن ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة سنة 2019، ورغم أن وقت الانتخابات لم يحن بعد، لكن الأمر فهم على أنه رسالة إلى الموالين قبل الخصوم، ليفهموا أن الــذي يفكر فــي خـلافة بوتـــفليقة مـــخطئ في حساباته.