﻿شوقي قدّاس: تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع التونسية يتعارض مع الدستور

تونس – «القدس العربي»: قال شوقي قدّاس رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية (حكومية) في تونس إن تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع التونسية يتعارض حالياً مع الدستور الذي يقر بحماية الحياة الخاصة للأفراد نتيجة غياب نص قانوني ينظم هذا الأمر، كما اعتبر أن مشروع قانون «بطاقة التعريف الإلكترونية» يتعارض مع الحقوق والحريات، وحذر من جهة أخرى من التفريط بالمعطيات الشخصية للتونسيين من قبل المؤسسات الخاصة.

وكان وزير الداخلية الهادي مجدوب أكد قبل أيام، أمام البرلمان، أن الوزارة ستقوم مطلع العام المُقبل بتركيب كاميرات مراقبة في الساحات العامة والشوارع الرئيسية في البلاد، مشيراً إلى أن «هذه المنظومة تهدف إلى حماية الأمن العام وليس مراقبة المواطنين ولا التعدّي على حرّياتهم وخصوصياتهم أو خرق المعطيات الشخصيّة»، مشيراً إلى أنّه تم الاتفاق على هذا الأمر مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

إلا أن قداس أكد في تصريح خاص لـ»القدس العربي» أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على صياغة إطار قانوني لمشروع تركيب كاميرات المراقبة «لكن إلى حد اليوم لم يتم ذلك، لذلك فعندما ستشرع وزارة الداخلية في تركيب هذه الكاميرات مطلع العام المقبل في الشوارع، فإن هذا الأمر سيتم دون إطار قانوني».

وأوضح أكثر بقوله «نحن لا نرفض وجود هذه الكاميرات، لكننا ندعو لأن يكون هذا الإجراء في إطار قانوني لاستعمال وسائل المراقبة البصرية، وذلك لضمان حماية حرية الأفراد واحترام الفصل 24 من الدستور الذي يُقر بحماية الحياة الخاصة للأفراد، وأود الإشارة إلى أن الإطار القانوني التونسي فيه قواعد تخص تركيب الكاميرات من طرف الأشخاص والمؤسسات (الخاصة) لكن ليس من طرف الدولة، وقد أكدنا ذلك لوزارة الداخلية في أيار/مايو 2016».

وحول السماح لشركة «غوغل» بتصوير الشوارع التونسية قبل أشهر، قال قداس «أعطينا ترخيصاً لشركة غوغل بعدما وافقت على صلبنا بحماية الحياة الخاصة للأفراد عبر إخفاء (تمويه) وجوه الناس وأرقام السيارات من الصور التي تم التقاطها للشوارع التونسية».

من جهة أخرى، اعتبر قداس أن مشروع قانون «بطاقة التعريف الإلكترونية» يتعارض مع الحقوق والحريات في البلاد، وأضاف «البطاقة مكونة من شريحة إلكترونية ستكون مخزنة فيها بعض المعطيات الشخصية الحساسة للأفراد كالبصمة والصورة وغيرها، وإشكاليتنا هو أنه في مشروع القانون لا يمكن لأي شخص أن يقرأ ما هو موجود في الفضاء المشفر (ضمن الشريحة)، لذلك قلنا هذا قد يكون فيه مس بحقوق وحريات الأفراد، لأن الأشخاص الحاملين لهذه البطاقة الوجوبية يجب أن تكون لديهم الإمكانية لقراءة ما يخصم في الفضاء المشفر، وربما يمكن إتاحة ذلك عن طريق الهيئة مثلاً».

وكان حزب القراصنة اتهم السلطات التونسية بانتهاك الحياة الشخصية للمواطنين ومحاولة التجسس عليهم، مشيراً إلى أن مشروع قانون «بطاقة التعريف الإلكترونية» يشكل خرقاً للدستور وخطراً على أمن البلاد وسيادتها.

وفيما يتعلق بنشر جملة من المعطيات الاقتصادية والشخصية لعدد من المؤسسات التونسية في الخارج والذي أثار جدلاً مؤخراً، قال قداس «هذه المسائل تتعلق بمعالجة المعطيات من قبل مؤسسات خاصة، فهم يخزنون هذه المعطيات في الخارج من غير ترخيص من طرف الهيئة أو مراقبتها، وهذا الأمر لا علاقة لها بالحكومة وإنما بالمؤسسات الخاصة، كما أسلفت».

وأضاف «الهيئة أصدرت في أيار/مايو 2016 قراراً يحدد الدول التي يمكن إرسال المعطيات التونسية إليها بكل أمان، والقرار يعدد هذه الدول التي تمتلك حماية كافية للمعطيات الشخصية للأفراد».

يُذكر أن «الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية» تم إحداثها عام 2004 وهي مختصة بمنح التراخيص وتلقي التصاريح للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية للتونسية أو سحبها وتحديد الضمانات والتدابير الضرورية لحمايتها.