﻿سنجار بعد عام على تحريرها: ساحة صراع محلي وإقليمي

الموصل ـ «القدس العربي»: بعد مرور عام كامل على تحرير مدينة سنجار، شنت قوات كردية ـ إيزيدية مشتركة، هجوما لطرد تنظيم «الدولة» (داعش) من خمس قرى إيزيدية قرب سنجار غربي الموصل في وقت يتمسك فيه حزب العمال التركي بالمناطق التي يسيطر عليها هناك.

وتشير مصادر كردية في اربيل إلى أن الهجوم تمكن من تحرير قرى عدة، وأن القوة الإيزيدية العسكرية المشاركة في العملية والمسماة «وحدات مقاومة سنجار» تتكون من مقاتلين إيزيديين تدعمهم البيشمركه.

وبمناسبة مرور عام على تحرير سنجار تحدث قائممقام سنجار، محمد خليل قائلا إنه «يجب على جميع القوات غير الشرعية أن تخرج من سنجار، فهم يقفون عائقاً أمام تأهيل وتقديم الخدمات في هذه البلدة».

وسبق لخليل، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن طالب قوات حزب العمال التركي بترك مواقعه في جبل سنجار والمناطق المحيطة به لتمكين السلطات المحلية من إعادة تأهيلها وإعادة سكانها النازحين.

وكانت قوات البيشمركه، وبدعم من طيران التحالف الدولي، قد حررت منطقة سنجار في تشرين الثاني / نوفمبر 2015 بعد هجوم من ثلاثة محاور لاستعادة قضاء سنجار، وبمشاركة 7500 مقاتل من البيشمركه، وتم تكبيد تنظيم «الدولة» خسائر فادحة بينها مقتل أكثر من 100 مسلح منهم، وتدمير عشرات العجلات التابعة لهم. وقد ساهمت بعض العناصر من حزب العمال الكردي التركي في العملية واحتلت بعض المناطق في الجبل وقربه وترفض الانسحاب منها. كما أن بعض المناطق الواقعة إلى الجنوب من الجبل ما زال تنظيم «داعش» يسيطر عليها.

ونظرا لحجم الدمار في مدينة سنجار نتيجة المعارك لا تزال أغلب العوائل التي تركت منازلها مقيمة في مخيمات النازحين، وعادت 173 عائلة فقط إلى منازلها، ولا تزال هناك 13 قرية في أطراف سنجار لم تتم استعادتها لحد الآن، بالرغم من استشهاد 616 مقاتلا من البيشمركه في هذه المنطقة.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أعلن خلال اجتماعه بالسفير الأمريكي لدى بغداد، قبل أيام، عن مساعيه في تمكين الإيزيديين من أن يحددوا مصيرهم بأنفسهم.

وجاء في بيان لرئاسة الإقليم أن بارزاني عبر عن سروره بنتائج التنسيق بين البيشمركه والجيش العراقي من انتصارات ومكتسبات كبيرة، وفضلا عن الإشارة إلى الذكرى السنوية الأولى لتحرير قضاء سنجار من قبل قوات البيشمركه، حيث سلط الأضواء على تاريخ الإيزيديين والمآسي التي تعرضوا لها، مؤكدا مساعيه في أن يتمكن الإيزيديون من اختيار مصيرهم وأن إقليم كردستان وقوات البيشمركه يساعدان الإيزيديين في حماية أنفسهم.

ويذكر أن «القدس العربي» سبق وزارت منطقة سنجار واطلعت على المدينة المحررة وجبلها، حيث تنتشر مواقع تنظيمات حزب العمال التركي والأحزاب الكردية السورية، كما توزع سكان المدينة في مخيمات فوق جبل سنجار وفي دهوك.

وقد أثارت قضية منطقة سنجار وعائديتها والقوات المسيطرة عليها جدلا وخلافا واسعين، ففي الوقت الذي تعتبر سلطات إقليم كردستان هذه المنطقة جزءا من الإقليم باعتبار أن غالبية سكانها من الإيزيديين الذين تعدهم من الأكراد وأنهم يرغبون بالبقاء ضمن الإقليم بينما يطالب حزب العمال التركي المتواجد في سنجار والذي شارك في تحريرها بجعل المنطقة إقليما خاصا بالإيزيديين بإشراف الحزب في وقت رفضت فيه تركيا بقاء ذلك الحزب في المنطقة وأكدت أنها لن تسمح ببقائه في سنجار. كما أعلنت العشائر العربية في المنطقة رفضها الانضمام إلى الإقليم وتمسكها بعروبة المنطقة التي هي جزء من محافظة نينوى.