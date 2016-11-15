﻿الفلسطينيون يسخرون من عطلة «الاستقلال» ويستذكرون خطاب عرفات في الجزائر

رام الله – «القدس العربي»: يستذكر الفلسطينيون في الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام خطاب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي أعلن فيه الاستقلال الفلسطيني من الجزائر في عام 1988 عندما كانت الانتفاضة الأولى «انتفاضة الحجارة» في أوجها. وخرجوا بعد ذلك إلى الشوارع يقارعون جنود الاحتلال بالألعاب النارية احتفالاً بالإعلان الذي تم، وهو ما كان يزعج قوات الاحتلال آنذاك.

واستمرت مقارعة الاحتلال في هذا الموعد من كل عام طوال فترة الانتفاضة الأولى، وكان للإعلان بين الفلسطينيين معنى كبيراً آنذاك كونه كان يعني استقلال القرار وإعلان دولة فلسطين، وإن كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي. لكن ذلك تغير بعد استلام السلطة الفلسطينية زمام الأمور على الأرض.

وواظبت السلطة الفلسطينية من خلال الحكومات المتعاقبة على إعلان يوم الخامس عشر من نوفمبر عطلة رسمية إحياء لذكرى «الاستقلال»، وهو ما بات يثير السخرية في الشارع الفلسطيني، وكذلك التساؤلات حول جدوى العطلة في وقت لم تحصل فيه فلسطين على استقلالها رغم وجود السلطة الفلسطينية، كون فلسطين ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب الصحافي وليد بطراوي من رام الله على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «كل العالم عندهم كذبة نيسان واحنا بس عنا كذبة نوفمبر، وقال شو بنحتفل فيها وبنعطل»!. كما نشر تعليقاً آخر جاء فيه «بمناسبة يوم الاستقلال: رحلة مجانية الى ميدان الاستقلال في تل ابيب»! وكتب بالعبرية كلمة عيد الاستقلال وقال «معلش علشان ولاد عمنا يعرفوا مناسبة العطلة اليوم». فيما نشر الكاتب خالد عيسى المقيم في السويد يقول «عيد الاستقلال: رام الله معطلة وحاجز قلنديا شغال» .كما نشر يقول «افيخاي ادرعي مش ناوي يقدم لنا التهنئة بعيد الاستقلال بس بتشاطر علينا بعيد الفطر وفي رمضان»! ونشر تعليقا آخر يقول «عم احتفل بعيد الاستقلال وأنا في السويد «الغربة» قبل الحصان!.»

ورغم سخرية الشارع من فكرة العطلة هذه إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تلقى العديد من برقيات التهنئة من رؤساء دول ومسؤولي مؤسسات في العالم لمناسبة الذكرى الـ 28 لإعلان الاستقلال. وتلقى الرئيس أبو مازن برقيات تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ومن الرئيس النيكاراغوي دانييال اورتيغا ومن رئيس هيئة الرئاسة لمجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم يونغ تام ومن الأمين العام بالإنابة لمنظمة التعاون الاسلامي السفير عبد الله عبد الرحمن عالم.

وتمنى الرؤساء والمسؤولون في برقياتهم بهذه المناسبة كما أوردت وكالة الأنباء الرسمية للرئيس عباس التمتع بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الفلسطيني المزيد من الأمن والاستقرار. وحيّت البرقيات كفاح ونضال الشعب الفلسطيني في دفاعه المشروع عن أرضه ومقدساته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنت دعمها للجهود العربية والدولية المبذولة في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وتطلع الرؤساء في برقياتهم لتطوير سبل التعاون المشترك مع فلسطين في المجالات كافة.