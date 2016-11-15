﻿الزهار: مشروع المفاوضات والمقاومة السلمية لم يحققا شيئا وقرار المشروع الوطني المستقل أعفى العرب من مسؤولياتهم تجاه فلسطين

غزة – «القدس العربي» : أكد الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن مبادرة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي رمضان شلح، والتي تنص على إلغاء «اتفاق أوسلو»، محورها وجوهرها الأساسي أن المشاريع على الساحة الفلسطينية تحتاج إلى تقييم، وأن مشروع المفاوضات و«المقاومة السلمية» لم يحققا أي نتائج، وقال إن طلب منظمة التحرير من العرب رفع يدهم عن فلسطين، تحت شعار «القرار الوطني الفلسطيني المستقل»، أعفى الأمة العربية من مسؤولياتها.

وأضاف خلال لقاء عقده مع عدد من الصحافيين والكتاب في مدينة غزة نظمه التجمع الإعلامي، التابع لحركة الجهاد الإسلامي، أن مبادرة الأمين العام للجهاد، بنقاطها العشر، أساسها إلغاء «اتفاق أوسلو»، وتظهر أن هناك مشروعا يؤمن بأن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وتشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وغيرهما من الفصائل.

وتابع القول إن أصحاب هذا المشروع لا يعتبرون «المقاومة السلمية»، هي أساس العمل، خاصة وأن هذه المقاومة جربت في الانتفاضة الأولى، ودفع الشعب الفلسطيني ثمنها غاليا. وأشار إلى أن هذا ما دفع فصائل المقاومة إلى تطوير المقاومة، وإلى تنفيذ «العمليات الاستشهادية».

وأكد القيادي البارز في حركة حماس أن «مشروع المقاومة لم يستسلم في الحروب التي شنتها إسرائيل ضد غزة»، وأن المقاومة تمكنت خلال هذه من «ضرب منظومة الأمن الإسرائيلية في مقتلها».

وتحدث الزهار عن المشروع الفلسطيني الآخر، الذي سماه «مشروع السلام»، الذي ينادي بإقامة دولة على حدود 67، لافتا إلى أن ذلك يقوم على إقامة دولة فقط على 20 % من الأرض الفلسطينية، والتنازل عن 80 %من الأرضي المحتلة. وقال إن حركة فتح «رفعت شعار دولتين وأدواتها التفاوض»، مشيرا إلى أن النتيجة هي أن الجميع شاهد على برنامج التفاوض، الذي لم يحقق إقامة دولتين، وجعل60 %من أراضي الضفة الغربية مستوطنات، إضافة إلى طرق التفافية.

وقال إن البرنامج جعل الدولة التي ستقام على حدود عام 1967 « صفرا كبيرا»، مضيفا «مبادرة الجهاد الإسلامي تقول لمن آمن بحل السلام، عليهم إلغاء أوسلو».

وتطرق الزهار خلال حديثه الى سنوات ماضية في الصراع مع الاحتلال، وطلب منظمة التحرير في عام 1974، من العالم العربي رفع يده عن فلسطين، تحت شعار «القرار الوطني الفلسطيني المستقل»، مشيرا إلى أن هذا الأمر جعل العرب يبتعدون عن دورهم الحقيقي في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقال إن هذا القرار أعفى الأمة العربية من مسؤولياتها، وإن الدول العربية ضغطت بعد ذلك على المنظمة للدخول في مفاوضات السلام، لافتا إلى أن أكثر شيء قدمته الدول العربية هو مبادرة عربية تنص على القبول بحل الدولتين.

وتحدث الزهار عن العلاقة الحالية بين حركة حماس والنائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح، وقال إن حماس تقيم علاقتها على أساس البرامج وليس الأفراد، وقال «أي شخص يتبنى برنامج المقاومة نحن نلتقي معه».

وعن العلاقة بين حركة حماس ومصر، قال إن الجميع يشهد أن مصر تاريخيا «تحمل هم العالم العربي»، ونفى الاتهامات التي توجه لحماس بإخلالها بالأمن المصري، والعمل لمصلحة الإخوان المسلمين.

وتحدث الزهار عن الاجتماع الذي جمع قيادة حركة حماس مع المسؤولين المصريين في مارس/ آذار الماضي، وقال إن الجديد في العلاقة مع مصر أن هناك ترتيبات لعقد لقاء في القريب العاجل. ودعا لتبادل تجاري كبير بين قطاع غزة ومصر. وقال «يجب أن يكون بيننا وبين مصر اقتصاد، ونحن نحزن على كل قرش يذهب منا إلى إسرائيل في مجال التجارة». وأكد أنه في حال بدأت عملية التجارة بين قطاع غزة ومصر، سيكون هناك في البداية ما بين 1 إلى 3 مليارات دولار تبادل تجاري، وأن هذا من الممكن أن يصل مستقبلا إلى 7 مليارات دولار. وأكد القيادي في حماس أن فتح معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر «سيخفف أعباء كثيرة عن غزة، وسيسهل عملية التعلم والصحة والتجارة». ورحب بحكم المحكمة المصرية بوقف الحكم الصادر بإعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.

ورفض الزهار المحكمة الدستورية العليا، التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشكك في «شرعيته»، ورفض في الوقت ذاته القرار الذي أصدرته المحكمة بإعطاء الرئيس الحق في رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي.

وحول موقف حماس من الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد فوز دونالد ترامب، قال إن حركته تعتبر «كل إدارات المشروع الأمريكي والغربي لا تختلف عن بعضها البعض». وأشار إلى أن كل الرؤساء الأمريكيين السابقين لم يختلفوا عن ترامب، غير أن الرئيس الجديد أعلن أنه «ضد الإسلام». وقال «نحن أمام شيء يتحكم فيه المال اليهودي، المال اليهودي في بيت ترامب وكذلك الديانة اليهودية في بيت ترامب، بالتأكيد سيكون معاديا للإسلام». وقال «موقفنا من نتائج الانتخابات الأمريكية هو تقديم النصيحة، بأن أمريكا لم تكن يوما سببا في الحل، وأن من يدعو لذلك عليه أن يعيد حساباته»، مضيفا «الحل يكمن في الشعب العربي هو القادر أن يصنع حضارة جديدة»

وفي موضوع آخر قال الزهار إنه لا معلومات لدى حماس بأن إسرائيل طلبت من روسيا التوسط في إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة. وقال إن أي صفقة أو مفاوضات يجب أن تسبق باستجابة إسرائيل لشرط حماس، إطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلتهم بعد الإفراج عنهم في صفقة التبادل الأولى.

ونفى الزهار أن يكون قد صرح أن حركة حماس تعمل على تشكيل منظمة بديلة عن منظمة التحرير، لكنه دعا إلى «توحيد كتلة المقاومة».