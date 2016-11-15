﻿رفسنجاني: ترامب شخصية خطيرة وغير ملتزم بالقواعد

لندن ـ «القدس العربي»: صرح رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب هو شخصية خطيرة غير ملتزم بالقواعد.

وتطرق رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني إلى موضوع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، قائلاً إن الأخير يشكل خطراً على القواعد الدولية، وإنه شخصية خطيرة جداً.

وانتقد أداء الفريق الإعلامي لحكومة حسن روحاني، واصفاً إياه بأنه ضعيف للغاية، مضيفاً أن الرئيس الإيراني وفريق عمله لم يتمكن من أن يتواصل مع الشعب ومناصريه بالشكل المطلوب، وأن الناس لا يزالون لم يلمسوا الخدمات والانجازات التي حققتها حكومة روحاني، وأن العديد من الأصدقاء أكدوا على ذلك وأنهم طالبوا بتحسين أداء الفريق الإعلامي للحكومة.

وقال رفسنجاني إن حسن روحاني طالب مسؤولي مكتبه باستبدال أعضاء فريقه الإعلامي، لكن مسؤولي المكتب ليس لديهم الكفاءة اللازمة، مشدداً على ضرورة التسريع قي اختيار فريق إعلامي جديد لمكتب الرئيس الإيراني.

وأعرب عن أسفه البالغ إزاء عدم تواصل أعضاء مكتب روحاني مع مناصريه في المحافظات والمقاطعات الإيرانيين الذين كان لهم دور مؤثر في فوزه خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، مطالباً الرئيس الإيراني بالمزيد من اللقاءات و الاجتماعات مع مؤيديه من جميع أنحاء إيران في طهران.

وفي سياق آخر قالعلي أكبر هاشمي رفسنجاني، أن قورش، الملك الإيراني الذي دمّر حضارة بابل لخدمة اليهود قبل 2500 عام، كان مديراً مختص حقاً للمنطقة بأسرها.

وأشار هاشمي رفسنجاني خلال حديثه لصحيفة «آرمان» الإيرانية إلى أن الملك الإيراني التاريخي قورش هو أفضل مدير شهده الإقليم بأسره، قائلاً إنه حكم المنطقة بالعدل.

وزعم أن ذي القرنين المذكور في القرآن هو قورش نفسه، مشدداً على أن الفكر القومي هو أساس الحضارة الإيرانية، وأنه يجب على النظام أن يسمح للإيرانيين أن يحتفلوا بمناسبة ميلاد الملك قورش.