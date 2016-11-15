﻿تونس: أحد رموز فساد بن علي يتحول إلى فضاء للمصالحة

تونس – «القدس العربي»: اختارت هيئة «الحقيقة والكرامة» المكلفة بالإشراف على مسار العدالة الانتقالية في تونس، نادي «عليسة» والذي يعتبر شاهداً على فساد عائلة بن علي، ليحتضن أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا حقوق الإنسان.

وقالت رئيسة الهيئة الحقوقية سهام بن سدرين إن اختيار نادي «عليسة» في منطقة «سيدي بوسعيد» (الضاحية الشمالية للعاصمة) هو محاولة لمصالحة التونسيين مع الفضاءات التي ترمز إلى فساد عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومساعدتهم على استرجاعها.

وأشارت، خلال ندوة صحافية في العاصمة، إلى أن النادي كان في السابق المكان المفضل لزوجة بن علي ليلى الطرابلسي لإقامة الحفلات الخاصة رفقة صديقاتها، مشيرة إلى أن اختياره يندرج في إطار محاكاة التجربة الألمانية التي قامت بمحاكمة النازيين في مقراتهم.

وتبدأ جلسات الاستماع الخميس المقبل، حيث سيتم الاستماع خلال كل جلسة إلى حوالي 4 شهادات (نصف ساعة لكل شهادة) لضحايا الاستبداد، بحضور الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان) وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام.

ومنذ بداية عملها في 2014، تلقت الهيئة أكثر من 65 ألف ملف حول انتهاكات تتعلق بالإيقاف التعسفي والتعذيب وانتهاك حرية الإعلام والتعبير وانتهاك الحياة الخاصة والحق في السكن وغيرها.

من جانب آخر، أصدرت الهيئة بياناً فندت فيه ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول تصريح منسوب لرئيسة الهيئة خلال جلسة استماع أمام البرلمان، بخصوص عدم تعاون وزارة الداخلية للنفاذ إلى أرشيفها، مشيرة إلى أن هذا التصريح «صدر أساساً عن أحد أعضاء لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، بمجلس نوّاب الشّعب»، داعية وسائل الاعلام إلى تحرّي الدقة في نقل الأخبار.

يُذكر أن رئيسة لجنة الحصانة والنظام الداخلي في البرلمان التونسي كلثوم بدر الدين دعت قبل أيام إلى مراقبة عمل هيئة «الحقيقة والكرامة» ومحاسبتها أسوة ببقية الهيئات الأخرى في البلاد، مشيرة إلى أن الخلافات داخل الهيئة أثرت سلباً على مسار العدالة الانتقالية.