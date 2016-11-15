﻿بن كيران يشن هجوما عنيفا على أحزاب كان يطمح لمشاركتها

الرباط – «القدس العربي» : طفح الكيل برئيس الحكومة المغربية الملكف وشن هجوماً شرساً على احزاب كان يطمح لمشاركتها في حكومته، بعد ان وصل «ابتزازها» له الى خلق ازمة حقيقية تهدد التكليف الذي ناله بعد فوز حزبه بانتخابات 7 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.

وقرر عبد الاله بن كيران بث كلمته التي ألقاها يوم السبت الماضي، في اجتماع اللجنة الوطنية لحزبه، العدالة والتنمية، خصصها لمشاوراته لتشكيل الحكومة بعد وصول هذه المشاورات الى حالة «بلوكاج» سياسي نتيجة الابتزاز الذي «يرفضه من أي كان».

وقالت مصادر حزبية أن بن كيران طلب عدم بث كلمته ونشرها، نظراً إلى تزامن ذلك مع الخطاب الملكي، بمناسبة المسيرة الخضراء، وحرصه كذلك على عدم توتير أجواء المفاوضات، الا ان استمرار الجمود اضطره إلى بثها، مساء اول أمس الاثنين، كي يحمل المسؤولية لمن يعرقلون تشكيل الحكومة.

ونقل عن بن كيران قوله إنه «لن يسمح لـ(عزيز) أخنوش، زعيم التجمع الوطني للاحرار والمقرب من الملك، بتشكيل الحكومة، ولا لأي كان بأن يكون رئيساً للحكومة بدله، وهو ما يعني استعداده الكامل لإعادة المفاتيح إلى الملك محمد السادس، وإعلان فشل تشكيل الحكومة». وقالت المصادر ان إعادة بن كيران المفاتيح للملك، مسألة وقت فقط، إذا لم يراجع أخنوش مواقفه، وتتحمل باقي الأحزاب مسؤوليتها.

وأكد بن كيران أن هناك حزبين حسما موقفهما وقررا الدخول إلى الحكومة الجديدة المراد تشكيلها حزب الاستقلال (46 مقعدًا) وحزب التقدم والاشتراكية (12 مقعداً)، مشدداً في الشريط الذي بثه الموقع الرسمي لحزبه أنه بدأ بالأحزاب التي كانت تشكل الأغلبية السابقة، وهي التجمع الوطني للاحرار (37 مقعداً) والحركة الشعبية (26 مقعداً) وحزب التقدم والاشتراكية، الا ان التجمع عرف ازمة بعد استقالة رئيسه صلاح الدين مزوار وكان لا بد من انتظار انتخاب رئيس جديد لأن هذا الحزب كان من الأغلبية السابقة، حيث انتخب مؤتمر استثنائي للتجمع عزيز اخنوش رئيساً جديداً ليبدأ المفاوضات «إلا أن العرض الذي أتى به عزيز أخنوش والذي استهله بمصاحبة الاتحاد الدستوري غير مقبول» كما ان الحركة الشعبية ربطت مشاركتها بمشاركة الاحرار.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المكلف، أنه في مسعاه لتشكيل الحكومة الجديدة لن يقبل بأن تهان إرادة المواطنين أو أن «يأتي أي شخص كيفما كان ويتصرف معي في هذه الحكومة وكأنه هو رئيسها وليس أنا، هذا غير مقبول وغير معقول، الديمقراطية هي هادي عندك 37 يعني عندك 37».

وأضاف في الشريط «يجب أن يكون هناك منطق في السياسة في علاقتها بالمواطنين، هذا المنطق ببساطة هو أن الديمقراطية انتصرت للعدالة والتنمية، ليس بمقعد أو مقعدين، بل بـ 125 مقعداً، وإلا سنكون مع الذين يساهمون في إهانة المواطنين».

واشترط عزيز اخنوش ابعاد حزب الاستقلال عن الحكومة رغم حصوله على المرتبة الثانية وأكد عبد الإله ابن كيران أنه لن يفرط به «لا يمكن أن نتراجع عن حزب الاستقلال» واشار الى أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الإستقلال وقف موقفين تاريخيين، «الأول حين رفض المذكرة التي هيأتها المعارضة والأحرار، ورفض مهزلة أن يكون رئيس مجلس النواب من خارج الأغلبية»، مشدداً على أن «هذا موقف البطولة والرجولة، وهو موقف صعب في المغرب».

وأضاف أنه «يُشاع أن يوم السبت (8 تشرين الاول/ اكتوبر) التي أعقبت إعلان النتائج كانت هناك محاولة للإنقلاب على هذه نتائج يوم الجمعة، ومحاولة رفع مذكرة للقول بأنهم لن يتعاملوا مع الرئيس المكلف، وكانت محاولة يوم الثلاثاء على أساس أن يكون رئيس مجلس النواب من خارج الأغلبية التي ستتشكل». وقال «إن ترشيح الاتحاد الاشتراكي للقيادي الاتحادي الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب كشرط للمشاركة بالحكومة غير مقبول، لكن حينما نكون في الأغلبية ندبر الأمر، ويمكنه أن يقترح ذلك».

وقال عبد الاله بن كيران «الدرس الذي خرجت به من هذه الإنتخابات هو أنه يجب احترام إرادة المواطنين الذين صوتوا علينا، ومن المهم أن نشكل الحكومة بالنسبة للبلد وبالنسبة للحزب.ولكن الحفاظ على المبادئ والقيم أهم بكل صراحة».

وأكد امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية إن حزبه لا يطالب بن كيران بإخراج حزب الاستقلال، من التشكيلة الحكومية المرتقبة، مقابل دخول حزبه «نحن لم نطالب بطرد الاستقلال أبداً، ولا يمكن لنا أن نقول بهذا الكلام» وأن حزبه لا يزال عند موقفه السابق، القاضي بضرورة وجود أحزاب الوفاق (الاحرار والدستوري والحركة) مجتمعة في الحكومة المقبلة.

وقال «ليس لنا مانع مبدئي للمشاركة في الحكومة، لكن لا يمكن أن نشارك وحدنا مع الكتلة السابقة وأن حزبه يرغب في مشاركة التجمع ليس كحزب بل كتكتل، لسببين: الأول هو كونه حليفه السابق في الحكومة السابقة، والثاني هو أنه إذا وُجد حزب الحركة وحيداً في الحكومة بمعية الاستقلال والتقدم والاشتراكية، فإنه سيكون ضعيفاً في مواقفه ضمن التحالف وانتقد العنصر رئيس الحكومة المعين، تصلبه في الابقاء على حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، إلى جانبه في التحالف المحتمل.

وأضاف أن تشبث بن كيران بحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، يبعث برسالة لجميع الأحزاب مفادها أن هذين الحزبين معي في الحكومة ومن أراد أن ينضاف إلينا، مرحباً به وهو ما «يصعب قبوله» نافياً أن تكون أي اتصالات بينه وبين رئيس الحكومة المعين، كما نفى وجود أي لقاء مرتب في القريب من الزمن وقال «ننتظر أن يتصل بنا رئيس الحكومة المعين من أجل استكمال المشاورات، لأنه هو صاحب المبادرة». وشنت وسائط الاعلام التابعة لحزب العدالة والتنمية هجومات حادة على الاحزاب التي تعرقل تشكيل بن كيران لحكومته ونشر الموقع الرسمي للحزب مقالاً للكاتب حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، القيادي السابق بالاتحاد الاشتراكي، الذي اعتبر حالة «البلوكاج» في تأخر تشكيل الحكومة «إرادة معلنة لنسيان نتائج الاقتراع ودعوة واضحة إلى ترك دستور 2011 على رفوف التاريخ وتحويل بناء الأغلبية إلى لحظة لقتل السياسة وتعليق الاختيار الديمقراطي».

وعاب طارق على النظام الانتخابي سماحه «للفاشلين في الاقتراع للتحول إلى نمور من ورق لحظة التفاوض على المقاعد»، ووضع البلوكاج «لا يعدو كونه مجرد تكثيف لأعراض حالة سياسية مليئة بالإعطاب تدعو مع الأسف إلى اليأس من فكرة الإصلاح أكثر مما تحيل إلى شيء آخر».

واكد أن «المشهد الحزبي لا يزال، وفي جزء كبير منه، مجرد خليط هجين من القيادات التافهة التي لا تملك مشروعاً سياسياً جماعياً أو ثقافياً أو قيمياً خارج تدبير مشاريعها الشخصية الخاصة»، مضيفاً أنها «قيادات بلا مصداقية ولا أخلاق، مصابة على الأرجح بأعطاب مرض فقدان الاستقلالية، وبالداء المزمن لانتظار الإشارات» وأن قيادات حزبية «تذكر للسياسة تعريفاً وحيداً هو تدبير القرب من الدولة، حيث خطها السياسي لكل المراحل هو تحليل وقراءة الإشارات واستباق رغبات السلطة».

وأقرّ الجامعي المغربي بوجود منظومة من الالتباسات التي تحيط بالجمع بين السلطة والثروة «والتي تجعل من السياسة في بعض الأوقات تدبيراً عمومياً لشؤون المصالح الخاصة وحالة نموذجية لتضارب المصالح واستغلال النفوذ والتسريبات المخلة بالتنافس الشريف».

وقال إن ما وراء حالة البلوكاج «يوجد بالتأكيد نظام انتخابي له هدف واحد هو تطويق الإرادة الشعبية وترجمة الخوف من الشرعيات الصاعدة من قلب المجتمع، ووضع القرار السياسي لصناديق الاقتراع تحت رحمة اللعب الصغير لقيادات الأحزاب».