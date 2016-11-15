﻿مدرب أسبانيا: اللعب أمام إنكلترا على ملعب «ويمبلي» شرف لنا!

لندن – د ب أ: أكد جولين لوبيتيغي، مدرب المنتخب الأسباني أن اللعب في ملعب «ويمبلي» الأسطوري أمام المنتخب الإنكليزي في المباراة الودية، التي جمعت بين البلدين في وقت متأخر أمس، يعد شرفا كبيرا لمنتخب بلاده.

وقال لوبيتغي: «اللعب هنا أمر مشرف ويبعث على السرور، إنه مكان يصعب إيجاد شبيه له وأمام منافس معقد، أتمنى أن نقدم مباراة كبيرة، تعجبني الكثير من الأشياء في الكرة الإنكليزية، كل شيء يفوح برائحة كرة القدم، ولكن هذا لا يعني أنني لست معجبا بكرة القدم خاصتنا». وخاض المنتخب الأسباني مباراة ودية أمام نظيره الإنكليزي بعد أن حقق فوزا مريحا برباعية نظيفة على مقدونيا يوم السبت الماضي في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. ويرى مدرب المنتخب الأسباني أن مسيرة فريقه خلال الوقت القصير، الذي تولى فيه مسؤوليته الفنية مرضية للغاية بالنسبة له، وأضاف قائلا: «في عالم كرة القدم لا يمكنك التفكير في المدد القصيرة، لم أكن أعتقد أن الأمور ستسير معنا على هذا النحو ولكننا نتقدم يوما تلو آخر». وأشاد لوبيتغي باللاعب المخضرم اريتز أدوريز، الذي أصبح يوم السبت الماضي أكبر لاعب سنا يسجل هدفا مع المنتخب الأسباني. وسجل أدوريز هدفه مع أسبانيا في مباراة مقدونيا بعدما وصل إلى الخامسة والثلاثين وتسعة أشهر ويوم واحد. وختم لوبيتغي حديثه قائلا: «إنه يعيش مع كرة القدم بشغف، إنه مثال رائع للجميع».