﻿الدوري المصري: منافسة شرسة بين الأهلي والمقاصة مع استئناف المباريات اليوم

القاهرة – د ب أ: تستأنف اليوم منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد توقف دام لنحو أسبوعين تقريبا بسبب مشاركة منتخب مصر الأول في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018 ومواجهته لمنتخب غانا مساء الأحد في الجولة الثانية للتصفيات والتي فاز فيها الفراعنة 2/0 .

وتفتتح اليوم مباريات المرحلة التاسعة للدوري بثلاث مباريات يلتقي فيها الشرقية مع أسوان والنصر للتعدين أمام بتروجت ومصر المقاصة مع الداخلية .وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، حامل اللقب، ظل متصدرا للدوري عقب نهاية المرحلة الثامنة برصيد 20 نقطة يليه مصر المقاصة «المنتشي» بفارق نقطتين، ثم سموحة في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، أما في قاع الترتيب فيتذيل الشرقية الترتيب ويحتل المركز الثامن عشر والأخير بنقطة وحيدة، ثم طنطا في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط فيما يحتل النصر للتعدين المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن أسوان صاحب المركز الخامس عشر بعدد النقاط ذاته .ويسعى المقاصة بقيادة مدربه المجتهد إيهاب جلال لكسر رقم الأهلي في عدد الانتصارات المتتالية بالدوري من خلال تحقيقهم الفوز السادس على التوالي على حساب الداخلية المتعثر وصاحب المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط في مواجهة اليوم. وحقق الشياطين الحمر خمسة انتصارات متتالية في الدوري بالتساوي مع المقاصة الذي نجح في ذلك أيضا بالتساوي مع حامل اللقب وهي أفضل نتيجة بين الفرق حتى الأن بالمسابقة الأكبر في مصر .ويطمع فريق المقاصة المنطلق بقوة الصاروخ في منافسات الدوري المصري هذا الموسم في الفوز على الداخلية صاحب المستوى المتواضع، وفقا للإحصاءات، واعتلاء صدارة الدوري مؤقتا على أمل تعثر الأهلي في مباراته بالمرحلة أمام الانتاج الحربي .ولعب المقاصة سبع مباريات بالدوري فاز في ست وخسر مباراة وحيدة ولديه مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة أمام الزمالك، فيما لعب فريق الداخلية 8 مباريات فاز في واحدة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في أربعة لقاءات .وحذر مدرب المقاصة لاعبيه من الاستهتار بفريق الداخلية مشدداً على أهمية التركيز فقط على الهدف الرئيسي وهو الفوز فقط أمام أي منافس وجمع النقاط الثلاث من كل مواجهة من أجل المنافسة على التواجد في قمة الدوري حتى النهاية.

وتستكمل مباريات المرحلة التاسعة، غدا الخميس، بلقاءات إنبي مع المقاولون العرب وسموحة مع وادي دجلة وطلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري والمصري مع الاسماعيلي. وتعد مواجهة المصري صاحب المركز السابع برصيد 12 نقطة والاسماعيلي صاحب المركز الثامن بفارق نقطه وحيدة خلف الفريق البورسعيدي هي الأكثر اثارة وسخونة في مباريات الخميس حيث يطلق عشاق الكرة المصرية على تلك المباراة «دربي القناة» نظراً لوقوع الاسماعيلية وبورسعيد في النطاق الجغرافي لقناة السويس .وشدد حسام حسن مدرب المصري البورسعيدي على أهمية الفوز بمباراة الاسماعيلي رغم صعوبتها وذلك للتقدم والاقتراب شيئا فشيئا من منافسات المربع الذهبي .وقال العميد: « باراة الاسماعيلي صعبة فنحن نواجه فريقا كبيرا وعريقا ويريد الفوز بالنقاط الثلاث كذلك لكننا أيضا في حاجة لحصد تلك النقاط ولن نفرط فيها رغم صعوبة اللقاء». ويستضيف الزمالك، الوصيف، وصاحب المركز العاشر برصيد 10 نقاط نظيره طنطا «الوافد الجديد» صاحب المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط، يوم الجمعة المقبل، في المرحلة ذاتها .ولعب الزمالك 4 مباريات في الدوري حتى الأن من أصل 8 وله 4 مؤجلات لم يخضها بسبب مشاركته حينها في الأدوار النهائية لدوري أبطال أفريقيا التي توج بها صن داونز الجنوب افريقي على حساب أبناء ميت عقبة . وخلال مبارياته الأربع التي لعبها، فاز الزمالك في 3 مباريات وتعادل في واحدة في حين لعب طنطا 8 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثيلتها وخسر في ست مباريات .وعاد لصفوف الزمالك خلال تدريبات الأمس لاعبوه الدوليون الذين تواجدوا في صفوف المنتخب الأول وكذلك المنتخب العسكري باستثناء الثلاثي الدولي، باسم مرسي، وعلي جبر، وطارق حامد الذي فضل الجهاز الفني بقيادة مؤمن سليمان إراحتهم خشية الارهاق بعد مشاركتهم في مباراة الفراعنة وغانا حتى نهايتها بالإضافة لإصابة باسم .ويفقد الزمالك مجهودات مهاجمه الدولي باسم مرسي أمام المقاصة لسببين الأول إيقافه لحصوله على الإنذار الثالث والثاني إصابته في فقرات الظهر خلال مباراة مصر وغانا وخروجه مصابا حيث أكدت الفحوصات حاجته لأسبوع على الأقل من أجل التعافي والعودة للتدريبات .وعلى الرغم من سهولة المواجهة نسبيا بالنسبة للزمالك إلا أن مدربهم مؤمن سليمان حذر لاعبيه خلال التدريبات من الاستهانة بفريق طنطا ونتائجه المتواضعة في المسابقة مشددا على أن طنطا أحرج الأهلي حامل اللقب وخسر بهدف وحيد بصعوبة بالغة لذلك يجب توخي الحذر منه .وأكد سليمان أهمية الفوز بجميع المباريات المقبلة في الدوري حتى المرحلة الأخيرة لأنها على حد وصفه الطريقة الوحيدة للتتويج بالدرع هذا الموسم. وقال مدرب الزمالك: «طنطا لن يكون صيداً سهلا أنظروا كيف فاز عليه الأهلي بكامل نجومه بصعوبة خلال مباراتهم إنه فريق عنيد يجب ألا يستهان به».

وتختتم مباريات المرحلة التاسعة للدوري المصري، السبت المقبل، بلقاء الأهلي المتصدر برصيد 20 نقطة ومضيفه الانتاج الحربي صاحب المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط .ويسعى الأهلي لمواصلة صحوته وانتصاراته بقيادة حسام البدري على حساب فريق الانتاج وذلك من أجل الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي .وخصص البدري فقرة كاملة وثابتة من التدريبات لتدريب مهاجمي الفريق عماد متعب وعمرو جمال وجون أنطوي ومروان محسن، على بعض الجمل الفنية الخاصة باستغلال الفرص التهديفية وذلك لعلاج النقطة السلبية التي يعاني منها الفريق بإضاعة الكثير من الاهداف في المباريات وهو ما أعترف به المدرب في أكثر من لقاء .وتعد صفوف الأهلي مكتملة نسبيا خاصة بعد عودة الدوليين من صفوف منتخب الفراعنة والمنتخب العسكري باستثناء المدافع رامي ربيعة الذي يخضع لبرنامج استشفائي وتأهيلي للتخلص من أثار الجراحة التي أجراها في الركبة مؤخرا .ومن جانبه، كشف أحمد أيوب، المدرب العام للأهلي، عن أن الجهاز الفني للشياطين الحمر قام بدراسة فريق الإنتاج الحربي بشكل جيد، من خلال مشاهدة بعض مبارياته في الفترة الماضية .وأكد أيوب أن الجهاز الفني حرص على مشاهدة مباريات الإنتاج للتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، مشيرا إلى أن الفريق يملك مجموعة مميزة من اللاعبين ويقودهم جهاز فني مميز، بقيادة شوقي غريب .وأوضح أيوب أن الجهاز الفني سجل كل ملاحظاته على فريق الإنتاج وسيقوم بشرحها للاعبين في محاضرة بالفيديو، لوضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز، وفقا لرؤية المدرب. وفي المقابل يسعى فريق الانتاج بقيادة شوقي غريب لاستكمال صحوته التي بدأها بالفوز على الاتحاد السكندري في المرحلة الماضية بعدما وقع في دوامة الهزائم والتعادلات خلال المراحل السبعة الأولى من الدوري . ولعب الانتاج 7 مباريات فاز في واحدة وتعادل في ثلاث وخسر في ثلاث وله مباراة مؤجلة أمام الزمالك من المرحلة الأولى للدوري في حين لعب الأهلي 8 مباريات فاز في ست وتعادل في مباراتين ولم يتعرض للهزيمة .