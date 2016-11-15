﻿المجموعة الأولى: تعادلان سلبيان لقطر وسوريا أمام الصين وايران يضعف فرصهما

عواصم – د ب أ: خيم التعادل السلبي على مباراة المنتخب الصيني مع ضيفه القطري في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع المنتخب القطري رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس مقابل نقطتين للصين في المركز السادس الأخير. وفاز العنابي القطري مرة واحدة خلال خمس مباريات، حيث تغلب على سوريا في الجولة الماضية بهدف نظيف فيما خسر ثلاث مرات أمام إيران صفر/2 واوزبكستان صفر/1 وكوريا الجنوبية 2/3. وعلى الجانب الأخر تعادل المنتخب الصيني مرتين، الأولى مع إيران سلبا والثانية امام قطر لكنه خسر ثلاث مرات أمام كوريا الجنوبية 2/3 وسورية صفر/1 واوزبكستان صفر/2.

وخيم التعادل السلبي أيضاً على المباراة التي جمعت المنتخب السوري بنظيره الإيراني بملعب توانكو عبد الرحمن بماليزيا. وساهمت أرضية الملعب المبللة في ندرة الفرص على المرميين خلال اللقاء ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع المنتخب السوري رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع كما رفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب. يذكر أن المنتخب السوري يخوض مبارياته خارج أرضه بسبب الحرب الأهلية الجارية حاليا. ولم يسبق للمنتخب السوري أن حقق أي انجاز من قبل لكنه فاز بلقب بطولة غرب آسيا في 2012. ولم يتأهل المنتخب السوري من قبل لكأس العالم، علما أنه خرج من التصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 بعد أول جولتين فقط وذلك بعدما أشرك لاعب غير مؤهل.

وفي المباراة الثالثة في المجموعة، تغلب منتخب كوريا الجنوبية على ضيفه اوزبكستان 2/1 في الجولة الخامسة. وتقدم منتخب اوزبكستان بهدف عن طريق مارات بيكمايف في الدقيقة 25 ولكن تاي هي نام أدرك التعادل لكوريا الجنوبية في الدقيقة 67 بمساعدة زميله جو هو بارك. وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة خطف كوو جا تشيول هدف الفوز لأصحاب الأرض مستغلا تمريرة شين ووك كيم. ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف إيران المتصدرة وتجمد رصيد اوزبكستان عند تسع نقاط في المركز الثالث.