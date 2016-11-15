﻿المجموعة الثانية: فوز اليابان على السعودية والامارات على العراق وتعادل استراليا مع تايلند يشعل صراع التأهل

عواصم – د ب أ: احتدم الصراع في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، بعدما تغلب المنتخب الياباني على ضيفه السعودي 2/1 والمنتخب الاماراتي على ضيفه العراقي 2/0 وتعادل تايلند مع استراليا في الجولة الخامسة.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى عشر نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف نظيره السعودي المتصدر، وأخفق المنتخب الاسترالي في خطف الصدارة وهبط الى المركز الثالث بتسع نقاط، وأنعش المنتحب الاماراتي رغم انه ظل في المركز الرابع الا انه عادل رصيد استراليا بالنقاط، وظل المنتخب العراقي في المركز الخامس بـ3 نقاط وأخيراً المنتخب التايلندي بنقطة واحدة.

وسجلت اليابان هدفا من ركلة جزاء مثيرة للجدل وفازت 2-1 على السعودية لتعود بقوة لأجواء المنافسة، واحتسبت ركلة الجزاء بداعي وجود لمسة يد من عبدالملك الخيبري بعد تسديدة من هيروشي كيوتاكي وسط احتجاجات كبيرة من السعوديين بداعي أن الكرة اصطدمت بصدر لاعب الوسط. ونفذ كيوتاكي ركلة الجزاء بنجاح بعدما سدد الكرة عكس اتجاه الحارس المتألق محمد العويس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وأضاف جينكي هاراغوتشي الهدف الثاني لليابان بعدما استقبل كرة عرضية واستغل غياب الرقابة وسدد كرة أرضية في المرمى بالدقيقة 80. وقلص عمر هوساوي مدافع السعودية الفارق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 89. وتلقى أسامة هوساوي مدافع السعودية بطاقة حمراء بسبب حصوله على الإنذار الثاني في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. وهذه أول هزيمة للسعودية، التي تحلم بالتأهل لكأس العالم للمرة الخامسة، في خمس مباريات بالتصفيات.

وسجل أحمد خليل وبديله المخضرم إسماعيل مطر العائد للتشكيلة، هدفين ليقودا الإمارات للفوز 2-صفر على العراق والحفاظ على فرصها في التأهل لكأس العالم. ووضع خليل المنتخب الإماراتي في المقدمة بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الشوط الأول ثم ترك المباراة في آخر ربع ساعة ليشارك مطر ويعزز التقدم في الوقت المحتسب بدل الضائع. واستغل خليل أفضل لاعب في آسيا العام الماضي كرة مرتدة من الدفاع ليطلق قذيفة في الشباك في الدقيقة 26. وشكل صانع لعب الإمارات عمر عبدالرحمن (عموري) المرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي هذا العام خطورة على مرمى العراق بتسديداته بعيدة المدى لكن الحارس محمد حميد حرمه من زيادة النتيجة. وكاد العراق أن يدرك التعادل في الدقيقة 34 لكن تسديدة مهند عبدالرحمن، الذي سجل رباعية في الفوز على تايلند في الجولة الماضية، حادت قليلا عن مرمى الإمارات. وأحسن مطر التعامل مع تمريرة علي مبخوت ليضيف الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.

وحصد منتخب تايلاند أول نقطة له في التصفيات وتعادل مع ضيفه الأسترالي 2/2. وتقدم ميلي جديناك لاعب وسط كريستال بالاس الإنكليزي بهدف لمنتخب أستراليا في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء حصل عليها الفريق بعدما لمست الكرة يد براثوم شوتونغ مدافع تايلند. وأدرك منتخب تايلاند التعادل في الدقيقة 20 بواسطة تيراسيل دانغدا عبر تسديدة من مسافة قريبة. وحصل منتخب تايلاند على ركلة جزاء في الدقيقة 57 نتيجة عرقلة تيراتون بونماثان ليحرز منها دانغدا الهدف الثاني له ولفريقه. وتكفل جديناك بتسجيل هدف التعادل لأستراليا في الدقيقة 65 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة بينما يخوض صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مواجهة فاصلة ويلعب الفائز مع فريق من اتحاد امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة الظهور في روسيا.