﻿راموس يعود إلى تدريبات الريال ويستعد لمواجهة أتلتيكو

مدريد – د ب أ: شارك المدافع الدولي سيرخيو راموس في أول حصة تدريبية مع فريقه ريال مدريد منذ أكثر من شهر وبات جاهزا للمشاركة في دربي مدريد أمام أتلتيكو السبت المقبل. وعانى راموس من إصابة في الركبة أبعدته عن الريال منذ التاسع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي حيث غاب عن العديد من مباريات فريقه وكذلك مباريات المنتخب الأسباني. وجاءت عودة راموس لتمنح الريال جرعة من الثقة قبل دربي مدريد نظرا لأن المدافع البرتغالي بيبي سيغيب عن المباراة للإصابة. وما زال كريم بنزيمة وكارلوس كاسيميرو يعانيان من الإصابة وتدربا بمفردهما. وغاب عن تدريب الفريق لاعب الوسط الألماني توني كروس، الذي يعاني من كسر في إصبع القدم، وماتيو كوفاسيتش الذي تعرض لمشكلة جسدية خلال مشاركته في مباراة مع المنتخب الكرواتي.

إلغاء مباراة في الدوري الأسترالي بسبب الزلزال

ولنغتون – رويترز: قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إنه قرر تأجيل مباراة في الدوري بين ولنغتون فينكس وملبورن فيكتوري في العاصمة النيوزيلندية بعدما تسبب زلزال الاثنين في ضرر بالاستاد. واتخذ الاتحاد الأسترالي قرار تأجيل المباراة، التي كان من المقرر إقامتها السبت المقبل، بناء على نصيحة من مالكي استاد ولنغتون الذين أكدوا أن الاستاد تعرض «لأضرار هيكلية بالغة». وقال مسؤولو الاستاد البالغ سعته 34400 متفرج: «أغلق الملعب كإجراء احترازي بعد الزلزال الذي وقع في وقت مبكر الاثنين.» وأضاف: «سيظل مغلقا حتى انتهاء الإصلاحات. من المتوقع أن تستغرق الإصلاحات أسبوعين.» وتابع: «نتيجة لذلك تشاور الاتحاد الأسترالي مع ولنغتون فينكس والاستاد لاتخاذ قرار بتأجيل مباراة ملبورن فيكتوري.» وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة وتسبب في دمار شديد في نيوزيلندا ومقتل شخصين.

كومان مدرب إيفرتون يرشح ليفربول للمنافسة على لقب الدوري

ليفربول – رويترز: رشح رونالد كومان مدرب إيفرتون غريمه ليفربول للمنافسة هذا الموسم على لقب الدوري الإنكليزي. وبدأ ليفربول الموسم الجاري بقوة وخسر مرة واحدة في 14 مباراة في كل المسابقات ويتصدر الدوري كما بلغ دور الثمانية لكأس المحترفين. وقال كومان: «يبقى من المبكر جدا الحديث عن الفرق المرشحة لكنني معجب بأداء ليفربول حتى الآن.» ويملك ليفربول أقوى هجوم برصيد 30 هدفا في 11 مباراة ويتحلى بنزعة هجومية منحت المشجعين أملا في إحراز اللقب بعد غياب 26 عاما. وقال كومان: «ربما ما أقوله ليس متوقعا من مدرب لإيفرتون لكن ليفربول يلعب كرة جيدة جدا ويستحق الوجود على القمة.» وأضاف: «يملك الفريق أهدافا محددة وهذا ما يجلب النجاح. بكل تأكيد ربما يحرز لقب الدوري هذا الموسم ويملك فرصة جيدة لكنه ليس المرشح الوحيد.»

هال يعلن غياب مهاجمه كين لعام كامل للإصابة

لندن – الأناضول: أعلن نادي هال الإنكليزي غياب مهاجمه ويليام كين 12 شهرا بسبب الإصابة. وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة كين بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال فوز فريقه على ساوثهامبتون في الدوري الإنكليزي. وقال المدرب مايك فيلان: «إنها خسارة كبيرة أن نفقد لاعبا بحجم كين لفترة زمنية طويلة، لكنني متأكد من تصميمه وإصراره على العودة سريعا إلى الملاعب». ويحتل هال المركز الثامن عشر في الدوري برصيد 10 نقاط، وسيلعب مع سندرلاند السبت المقبل.

الاتحاد اليوناني يعتذر للبوسنة عن لافتة عنصرية رفعتها جماهيره!

أثينا – الأناضول: قدم الاتحاد اليوناني لكرة القدم اعتذارا للشعب البوسني، بسبب رفع مشجعي منتخب بلاده لافتة حملت عبارات عنصرية، خلال مباراة اليونان والبوسنة بتصفيات كأس العالم. وقال الاتحاد إنه يدين رفع مجموعة من المشجعين اليونانيين، لافتة كُتِبَ عليها «سكين، أسلاك، سربرنيتشا»، خلال مباراة مساء الأحد في العاصمة أثينا. وأضاف أن اللافتة ذات محتوى عنصري، وأن رفعها «غير مقبول»، مشيرا أن رفع مثل هذه اللافتة جعلت الاتحاد يشعر بضرورة تقديم الاعتذار لشعب البوسنة، وأن مثل هذه العبارات العنصرية لا تنسجم مع الروح الرياضية وكرم الضيافة اليونانية، وأن الفيفا يقوم بجمع المعلومات المتعلقة بالحادثة. وتعرض المنتخب البوسني، منذ بداية المباراة لمضايقات عنصرية، حيث قابلت الجماهير اليونانية النشيد الوطني البوسني بالتصفير، فيما رفع بعض المشجعين خلال الشوط الثاني، لافتة كتب عليها «سكين، أسلاك، سربرنيتشا»، وهي عبارة عنصرية يستخدمها الصرب ضد مسلمي البوسنة.

الأهلي يطلب حكاما أجانب لمباراة الهلال في الدوري السعودي

الرياض – د ب أ: طلب النادي الأهلي، من لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته أمام الهلال في الدوري. يوم 25 من الشهر الجاري في الجولة العاشرة من الدوري. يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي الخامس.