﻿كليبرز يواصل سلسلة انتصاراته على حساب نتس

لوس أنجليس – د ب أ: واصل لوس أنجليس كليبرز سلسلة انتصاراته، حيث حقق الفوز السابع على التوالي وتغلب على ضيفه بروكلين نتس 127/95 ضمن للمحترفين.

ورفع كليبرز عدد انتصاراته إلى عشرة مقابل هزيمة واحدة خلال 11 مباراة خاضها حتى الآن بالموسم. وحقق سان أنطونيو سبيرز انتصاره الثامن مقابل ثلاث هزائم حيث تغلب بصعوبة على ضيفه ميامي هيت 94/90 بينما تغلب ممفيس غريزليس على مضيفه يوتا جاز 102/96 .وتغلب إنديانا بيسرز على أورلاندو ماجيك 88/69 ونيويورك نيكس على دالاس مافريكس 93/77 وديترويت بيستونز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 104/88 ونيو أورلينز بيليكانز على بوسطن سيلتكس 106/105 وهيوستن روكتس على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 115/88 .