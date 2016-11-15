﻿البطل العائد موراي يسحق شيليتش… ونيشيكوري يفوز

لندن – رويترز: إذا كان اندي موراي يشعر بالامتنان تجاه مارين شيليتش بعدما سهل صعوده إلى صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين الشهر الحالي، فإن ذلك لم يكن واضحا بعدما أضاف اللاعب الكرواتي إلى قائمة ضحاياه في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال.

وفتح فوز شيليتش على نوفاك ديوكوفيتش في بطولة باريس للاساتذة الطريق أمام موراي لاقتناص صدارة التصنيف بعدما قضى مسيرته كلها يسعى خلفها. وفاز موراي 6-3 و6-2 وهو الانتصار رقم 20 على التوالي إلا أن ذلك لم يكن سهلا حيث واجه اللاعب البريطاني مقاومة شرسة من شيليتش الذي كان ندا في أغلب المواجهة لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له. وسيضمن اللاعب البالغ 29 عاما إنهاء 2016 في صدارة التصنيف إذا انتصر في المباريات الأربع المقبلة.

وخسر موراي آخر مواجهة ضد شيليتش في نهائي بطولة سينسناتي في اغسطس/ اب وسيلعب اليوم ضد الياباني كي نيشيكوري الذي اوقفه عند دور الثمانية لبطولة امريكا المفتوحة. وفي وقت سابق تغلب نيشيكوري على السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6-2 و6-3 في مباراة من جانب واحد في مجموعة جون مكنرو. ويلعب موراي في مجموعة تبدو أكثر صعوبة من مجموعة ديوكوفيتش الذي ما زال يملك فرصة استعادة صدارة التصنيف لكنه تخلص من العقبة الأولى أمام الجماهير التي استقبلته بتحية الأبطال. وارتكب موراي أربعة أخطاء مزدوجة في بداية المباراة وتعرض لهجوم قوي من شيليتش. لكن في مباراته الأولى منذ اقتناص صدارة التصنيف أظهر موراي امكاناته. وتقدم موراي 3-1 قبل أن ينهي المجموعة لصالحه في 45 دقيقة. واتيحت الفرص لشيليتش في بداية المجموعة الثانية لكن موراي كسر إرسال منافسه في الشوط الخامس بضربة أمامية قبل أن يفوز بالمباراة. وسيكون على فافرينكا التحسن بشكل كبير. وارتكب اللاعب الفائز ببطولة امريكا المفتوحة 30 خطأ سهلا أمام نيشيكوري في مباراة من جانب واحد. وحاول فافرينكا دخول أجواء اللقاء في بداية المجموعة الثانية عندما سدد ضربتين خلفيتين من تلك التي يشتهر بها لكنه استمر في مواجهة صعوبات في اللعب بمستواه الذي ساعده على الفوز بلقبه الثالث في البطولات الأربع الكبرى عندما تغلب على ديوكوفيتش في امريكا المفتوحة في سبتمبر/ ايلول.